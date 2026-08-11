أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني على جنوب لبنان، مؤكدًا أن صمت مجلس الأمن شجّع "إسرائيل" على مواصلة اعتداءاتها.

وأدان بقائي، اليوم الثلاثاء، استمرار الهجمات الصهيونية وانتهاك السيادة الوطنية للبنان، ورأى أن: "صمت المؤسسات الدولية، لا سيما مجلس الأمن، وعدم اكتراثها، شجّعا الكيان الصهيوني على التمادي في اعتداءاته وجرائمه".

وأكد بقائي أن: "الإدارة الأميركية، بدعمها الشامل للكيان الصهيوني، تعد شريكًا ومتواطئًا في الجرائم جميعها التي يرتكبها في لبنان وفلسطين والمنطقة برمتها".

وأشاد المتحدث باسم الخارجية بصمود الشعب اللبناني ومقاومته الشجاعة في مواجهة الاحتلال، مؤكدًا تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل مع لبنان، في مساره للدفاع عن سيادته وكرامته واستقلاله.

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