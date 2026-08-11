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خاص العهد

أبو شقرا لـ
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أبو شقرا لـ"العهد": توزيع المحروقات يجري على مختلف الأراضي اللبنانية بشكل طبيعي

2026-08-11 16:10
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بعد أزمة المحروقات التي شهدها لبنان، بدأت الإمدادات بالعودة تدريجيًا إلى السوق اللبنانية، لتأمين حاجة مختلف المناطق.

عن أخر مستجدات الإمدادات وآلية توزيعها، طمأن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى استقرار السوق وتوافر كميات كافية من البنزين والمازوت.

وفي حديث لموقع "العهد"، أكد أن عمليات التوزيع تجري بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن البواخر المُحمّلة بالبنزين والمازوت تمّ تفريغها، وبدأ تسليم المحروقات إلى السوق بشكل طبيعي، معلنًا عن بدء الشركات الموزعة مسار توزيعها لمادة المحروقات المتوافرة بكميات كبيرة في السوق المحلي على كامل الأراضي اللبنانية.

كذلك، لفت أبو شقرا إلى أن بواخر محمّلة بالمشتقات النفطية تستعد لتفريغ حمولاتها أيضًا قريبًا. 

وفي هذا السياق، أفاد بأن المخزون المستورد يكفي حاجة السوق، مشددًا على أن لبنان لن يشهد أي أزمة محروقات، داعيًا لعدم الهلع.

وختم متمنيًا أن يتم الاتفاق عالميًا بين الولايات المتحدة وإيران، ما ينعكس على أسعار المحروقات.

الكلمات المفتاحية
المحروقات محطات الوقود البنزين
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