كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي لماذا صوّتت" الوفاء للمقاومة" ضدّ قانون إلغاء عقوبة الإعدام؟

إيران

اللواء رضائي: إيران لن تتراجع عن حقوقها في مواجهة أي تهديد
🎧 إستمع للمقال
إيران

اللواء رضائي: إيران لن تتراجع عن حقوقها في مواجهة أي تهديد

2026-08-11 17:27
226

في رسالة شكر إلى قائد الثورة الإسلامية؛ آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع عن حقوق ومصالح شعبها في مواجهة أي تهديد، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار، ينبغي اتخاذ القرارات في هذا المجال بقوة أكبر من السابق، مع فهم دقيق للمشهد، وبالحكمة والشجاعة.


واستهل اللواء رضائي رسالته اليوم الثلاثاء، بالتعبير عن امتنانه "العميق لثقة وتقدير قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، وكذلك رئيس الجمهورية الدكتور بزشكيان".

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمرّ اليوم بلحظة فارقة وحاسمة في تاريخها المعاصر؛ "فقد نهض الشعب الإيراني في انتفاضة وثورة عظيمتين لإحياء مجده التاريخي وعظمته. في هذه الظروف المتواضعة، بوصفي جنديًا صغيرًا، أرى أن هذه المسؤولية أمانة عظيمة في حق الشعب الإيراني، والشهداء الأبطال، ونظام الجمهورية الإسلامية المقدس، وتاريخ إيران".

أضاف: "من الضروري التأكيد مجدداً على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع أمام أي تهديد لحقوق ومصالح شعبها، وفي هذا الصدد، يجب اتخاذ القرارات في هذا المجال بحزم أكبر من ذي قبل، مع إلمام دقيق بالوضع الراهن، وبحكمة وشجاعة".

ورأى اللواء رضائي: "أن الهدف ليس مجرد تجاوز هذه المرحلة الحساسة والخطيرة، بل أن تتجاوزها إيران بأمان وتماسك وقوة أكبر، وبقدرات أوسع على التقدم والتنمية".

 وتابع: "من البديهي أن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية لا يفصل الأمن القومي عن السلام والرفاه والمعيشة للشعب، والاستقرار الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، والقدرة الدفاعية، والقوة الدبلوماسية، ورأس المال الاجتماعي للبلاد؛ فكل هذه العناصر مجتمعة تشكل قوة إيران الوطنية، ويجب أن تخدم هدفًا واحدًا، ألا وهو حماية إيران، والثورة الإسلامية، وقيمها، ومستقبل الأمة الإيرانية المشرق".

وقال: "في الساحة الخارجية، وتماشيًا مع التوجيهات السامية لقائد الثورة الاسلامية، سيكون المبدأ هو تعزيز الردع، ومقاومة استبداد العدو، والرد الفوري والحاسم على أي عدوان، وضمان أقصى قدر من الرفاه الوطني ومصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستخدام القدرات الدبلوماسية، والانخراط بفعالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جاهزية البلاد لمواجهة أي تهديد".

أضاف: "بصفتي خادمًا للأمة الإيرانية وجنديًا لإمامَي الثورة الاسلامية، أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الوحدة الوطنية وتضامن الشعب والمسؤولين اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة إستراتيجية. ولتجاوز هذه اللحظة التاريخية المجيدة، تحتاج إيران إلى الثقة، وتعزيز التماسك والوحدة الوطنية، والحكمة أكثر من أي شيء آخر".

وتابع: "متوكلًا على الله عز وجل، وفي ظلال إمام العصر(عج)، وفي ضوء التوجيه الحكيم لقائد الثورة الإسلامية، وبدعم ومساندة الرئيس الجليل الصادق وأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الموقرين، وبالاعتماد على طاقات الشعب الإيراني العظيمة، سأبذل قصارى جهدي في هذا الاتجاه، لكي تبقى إيران، أكثر من أي وقت مضى، ركيزة للاستقرار والسلطة والثقة والسلام في المنطقة".

وختم اللواء رضائي رسالته متمنيًا مزيدًا من المجد لنظام الجمهورية الإسلامية المقدس وللشعب الإيراني الباسل.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران محسن رضائي السيد مجتبى الخامنئي
إقرأ المزيد
المزيد
اللواء رضائي: إيران وباكستان حليفتان وسند إستراتيجي لبعضهما
اللواء رضائي: إيران وباكستان حليفتان وسند إستراتيجي لبعضهما
إيران منذ 4 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 16 ساعة
ولایتي: غرب آسيا ليس فناءً خلفيًا للغرب ولا ساحة نفوذ لأي قوة أخرى
ولایتي: غرب آسيا ليس فناءً خلفيًا للغرب ولا ساحة نفوذ لأي قوة أخرى
إيران منذ 23 ساعة
حرس الثورة الإسلامية: اليوم لا توجد حتى قطعة بحرية حربية أميركية واحدة في الخليج
حرس الثورة الإسلامية: اليوم لا توجد حتى قطعة بحرية حربية أميركية واحدة في الخليج
إيران منذ يوم
مقالات مرتبطة
اللواء رضائي: إيران وباكستان حليفتان وسند إستراتيجي لبعضهما
اللواء رضائي: إيران وباكستان حليفتان وسند إستراتيجي لبعضهما
إيران منذ 4 ساعات
"البحار الأربعة" وأحدث خطط التحايل على انتصارات إيران والمقاومة
مقالات منذ 8 ساعات
إيران تجبر الولايات المتحدة على إطلاق 50 صاروخ باتريوت في يوم واحد فقط
إيران تجبر الولايات المتحدة على إطلاق 50 صاروخ باتريوت في يوم واحد فقط
عربي ودولي منذ 13 ساعة
الخامنئي يعيد هيكلة السلطة: «التيار الصلب» يتصدّر
الخامنئي يعيد هيكلة السلطة: «التيار الصلب» يتصدّر
مقالات مختارة منذ 14 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة