في رسالة شكر إلى قائد الثورة الإسلامية؛ آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع عن حقوق ومصالح شعبها في مواجهة أي تهديد، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار، ينبغي اتخاذ القرارات في هذا المجال بقوة أكبر من السابق، مع فهم دقيق للمشهد، وبالحكمة والشجاعة.



واستهل اللواء رضائي رسالته اليوم الثلاثاء، بالتعبير عن امتنانه "العميق لثقة وتقدير قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، وكذلك رئيس الجمهورية الدكتور بزشكيان".

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمرّ اليوم بلحظة فارقة وحاسمة في تاريخها المعاصر؛ "فقد نهض الشعب الإيراني في انتفاضة وثورة عظيمتين لإحياء مجده التاريخي وعظمته. في هذه الظروف المتواضعة، بوصفي جنديًا صغيرًا، أرى أن هذه المسؤولية أمانة عظيمة في حق الشعب الإيراني، والشهداء الأبطال، ونظام الجمهورية الإسلامية المقدس، وتاريخ إيران".

أضاف: "من الضروري التأكيد مجدداً على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع أمام أي تهديد لحقوق ومصالح شعبها، وفي هذا الصدد، يجب اتخاذ القرارات في هذا المجال بحزم أكبر من ذي قبل، مع إلمام دقيق بالوضع الراهن، وبحكمة وشجاعة".

ورأى اللواء رضائي: "أن الهدف ليس مجرد تجاوز هذه المرحلة الحساسة والخطيرة، بل أن تتجاوزها إيران بأمان وتماسك وقوة أكبر، وبقدرات أوسع على التقدم والتنمية".

وتابع: "من البديهي أن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية لا يفصل الأمن القومي عن السلام والرفاه والمعيشة للشعب، والاستقرار الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، والقدرة الدفاعية، والقوة الدبلوماسية، ورأس المال الاجتماعي للبلاد؛ فكل هذه العناصر مجتمعة تشكل قوة إيران الوطنية، ويجب أن تخدم هدفًا واحدًا، ألا وهو حماية إيران، والثورة الإسلامية، وقيمها، ومستقبل الأمة الإيرانية المشرق".

وقال: "في الساحة الخارجية، وتماشيًا مع التوجيهات السامية لقائد الثورة الاسلامية، سيكون المبدأ هو تعزيز الردع، ومقاومة استبداد العدو، والرد الفوري والحاسم على أي عدوان، وضمان أقصى قدر من الرفاه الوطني ومصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستخدام القدرات الدبلوماسية، والانخراط بفعالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جاهزية البلاد لمواجهة أي تهديد".

أضاف: "بصفتي خادمًا للأمة الإيرانية وجنديًا لإمامَي الثورة الاسلامية، أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الوحدة الوطنية وتضامن الشعب والمسؤولين اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة إستراتيجية. ولتجاوز هذه اللحظة التاريخية المجيدة، تحتاج إيران إلى الثقة، وتعزيز التماسك والوحدة الوطنية، والحكمة أكثر من أي شيء آخر".

وتابع: "متوكلًا على الله عز وجل، وفي ظلال إمام العصر(عج)، وفي ضوء التوجيه الحكيم لقائد الثورة الإسلامية، وبدعم ومساندة الرئيس الجليل الصادق وأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الموقرين، وبالاعتماد على طاقات الشعب الإيراني العظيمة، سأبذل قصارى جهدي في هذا الاتجاه، لكي تبقى إيران، أكثر من أي وقت مضى، ركيزة للاستقرار والسلطة والثقة والسلام في المنطقة".

وختم اللواء رضائي رسالته متمنيًا مزيدًا من المجد لنظام الجمهورية الإسلامية المقدس وللشعب الإيراني الباسل.

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