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إيران

رضائي: على أميركا إنهاء الحرب في المنطقة بما فيها لبنان وقطاع غزة
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إيران

رضائي: على أميركا إنهاء الحرب في المنطقة بما فيها لبنان وقطاع غزة

2026-08-11 19:39
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شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، اللواء محسن رضائي، على ضرورة الإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، مطالبًا الولايات المتحدة الأميركية بإنهاء الحرب في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان وقطاع غزة.

وقال اللواء رضائي خلال لقائه السفير الصيني لدى طهران اليوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026: "إن هناك اتفاقية إستراتيجية تربط بين إيران والصين، كما أن البلدين عضوان في أطر دولية مهمة مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة «بريكس»، وهو ما يوفر أرضية واسعة لتطوير العلاقات الثنائية في المستقبل".

أضاف: "إن إيران تنظر بإيجابية إلى موقف الصين الرافض لدعم القرار المعادي لإيران وغير القانوني الذي طُرح في مجلس الأمن الدولي خلال حرب رمضان".

وفي جانب آخر من تصريحاته، رأى اللواء رضائي أن الولايات المتحدة الأميركية هي السبب في انعدام الأمن في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان، مؤكدًا أن واشنطن، من خلال فرض حرب غير قانونية على إيران، عرضت المنطقة بأسرها للخطر.

وشدد اللواء رضائي على أن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه ما لم تغيّر أميركا سلوكها وتوافق على الشروط التي تطرحها إيران.

وقال: "إن على أميركا أن تنهي الحرب، وأن تفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، كما يجب وضع حد للحروب الدائرة في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان وقطاع غزة".

وأضاف اللواء رضائي، أن هناك شروطًا إيرانية أخرى تم إبلاغها إلى الجانب الأميركي عبر وسطاء.

كما أوضح أن أي تفاهم محتمل بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مسارات الملاحة والعبور في مضيق هرمز سيكون ملفًا منفصلًا عن قضية إغلاق المضيق.

الكلمات المفتاحية
لبنان الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الصين محسن رضائي قطاع غزة العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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