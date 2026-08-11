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القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب
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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب

2026-08-11 21:19
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استهدفت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026، سفينة نقل معدات عسكرية تابعة للجيش السعودي في باب المندب، في إطار عمليات "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد".

وأصدر الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية بيانًا مقتضبًا قال فيه: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب".

وأوضحت قناة المسيرة أن هذه العملية "تؤكد أن القوات المسلحة ماضية في استهداف التحشيدات السعودية برًا وبحرًا، في حين تشير إلى أن الحصار البحري على العدو السعودي انتقل من حظر الملاحة على سفن النفط إلى ملاحقة السفن الحربية وكل أشكال الحركة البحرية السعودية".

أضافت: "وبهذه العملية النوعية، تبدد القوات المسلحة اليمنية كل خيارات العدو السعودي، وتجعل محاولات تعويض الأسلحة والمعدات التي تم استهدافها في مراكز التحشيدات بمحافظات تعز ومأرب وحضرموت تبوء بالفشل، وتؤكد أن عمليات التحشيد السعودي ستتعرض للاستهداف برًا وبحرًا".

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السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن باب المندب
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