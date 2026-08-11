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القوات المسلحة اليمنية تستهدف حشودات ومقرات قيادة ومخازن أسلحة سعودية في المخا ومأرب
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القوات المسلحة اليمنية تستهدف حشودات ومقرات قيادة ومخازن أسلحة سعودية في المخا ومأرب

2026-08-11 22:25
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت اليوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026، تحشيدات للجيش السعودي ومخازن أسلحته ومقار قياداته في منطقة المخا ومأرب بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع في بيان: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله من استهداف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قياداته في منطقة المخا و معسكر تداوين في محافظة مأرب وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون".

أضاف: "إن القوات المسلحة ستواصل عملياتها في استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على بلدنا العزيز". 

وختم البيان: "تجدد القوات المسلحة تحذيرها لكافة المخدوعين والمغرر بهم من أبناء بلدنا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان".
 

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السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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