كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مجلس النواب يقر قانون الإعلام الجديد بلا تعديلات

فلسطين

لجان المقاومة في فلسطين تدين اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال على الجولان 
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

لجان المقاومة في فلسطين تدين اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال على الجولان 

2026-08-11 22:31
166

أدانت لجان المقاومة في فلسطين "بأشد العبارات اعتراف كولومبيا بسيادة الكيان "الإسرائيلي" الغاصب على الجولان السوري المحتل"، مشددةً على أن "هذا الموقف مرفوض ومدان، ويمثل انحيازًا سافرًا للكيان "الإسرائيلي" على حساب الحقوق العربية والقانون الدولي".

ورأت اللجان في بيان لها اليوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026 "أن هذه المواقف تمثل خروجًا واضحًا عن الموقف الدولي الراسخ الذي يؤكد أن الجولان أرض سورية محتلة"، مؤكدة أنه لا يمكن لأي اعتراف أو قرار أن يغيّر حقيقة انتمائه العربي والسيادة السورية عليه.

وقالت: "إن هذا الموقف يمثل مكافأة جديدة للكيان "الإسرائيلي" على جرائمه المتواصلة، وفي مقدمتها جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعدوان والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في جنوب لبنان، بدلًا من محاسبته وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية".

وأكدت لجان المقاومة أن "الجولان أرض سورية عربية إسلامية محتلة، وأن الاحتلال إلى زوال مهما طال الزمن"، مشددةً على أن محاولات فرض الأمر الواقع وشرعنة الاحتلال لن تمنح الكيان "الإسرائيلي" أي حق في الأرض، ولن تسقط حقوق الشعب السوري في أرضه.

ودعت لجان المقاومة في فلسطين، الدول والحكومات والقوى الحرة في العالم إلى رفض هذه المواقف المنحازة للكيان "الإسرائيلي"، والتمسك بالقرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان وضم الأراضي بالقوة، والعمل على إنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الجولان السوري المحتل العدو الصهيوني لجان المقاومة في فلسطين
إقرأ المزيد
المزيد
فصائل فلسطينية تدعو لإسناد أهالي قصرة ومواجهة مخططات التهجير
فصائل فلسطينية تدعو لإسناد أهالي قصرة ومواجهة مخططات التهجير
فلسطين منذ 3 ساعات
قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 11 ساعة
الاحتلال ينفذ عمليات هدم في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال ينفذ عمليات هدم في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 12 ساعة
العدوان الصهيوني على غزة.. خروقات مستمرة وقصف مدفعي وإطلاق نار
العدوان الصهيوني على غزة.. خروقات مستمرة وقصف مدفعي وإطلاق نار
فلسطين منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
فصائل فلسطينية تدعو لإسناد أهالي قصرة ومواجهة مخططات التهجير
فصائل فلسطينية تدعو لإسناد أهالي قصرة ومواجهة مخططات التهجير
فلسطين منذ 3 ساعات
"فايننشال تايمز": الاحتلال "الإسرائيلي" دمّر 85 ألف وحدة سكنية في جنوب لبنان
لبنان منذ 10 ساعات
قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 11 ساعة
الاحتلال ينفذ عمليات هدم في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال ينفذ عمليات هدم في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 12 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة