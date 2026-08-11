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عربي ودولي

رغم ادعاءات ترامب.. مضيق هرمز يكاد يخلو من السفن
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عربي ودولي

رغم ادعاءات ترامب.. مضيق هرمز يكاد يخلو من السفن

2026-08-11 22:48
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بعدما زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليلة الاثنين، أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة البحرية، وأن البحرية الأميركية تسيطر عليه بالكامل، أظهرت بيانات منصة "كبلر" تراجعًا غير مسبوق في حركة الملاحة البحرية في المضيق.
وبحسب بيانات منصة "كلبر" فقد تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز أمس الاثنين إلى 6 سفن فقط، في حين كان المتوسط خلال الأيام العشرة الماضية نحو 11 سفينة.

ويأتي هذا التراجع في وقت تتلاشى الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، وتشير البيانات إلى أنه حتى هذا التدفق الضئيل يتم عبر المسار الإيراني.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء الصادرة عن منصة "كبلر" أن 4 سفن تحمل سلعًا أساسية، بينها ناقلتي نفط فارغتين تحملان منتجات نفطية، دخلت هذا الممر المائي.

كما أشارت البيانات إلى خروج سفينتين من المضيق، إحداهما سفينة صغيرة تحمل غاز البترول المسال (LPG)، والأخرى تحمل وقودًا متبقيًا.

يُذكر أنه في الأيام التي سبقت اندلاع الحرب، كان يعبر هذا المضيق ما بين 130 و140 سفينة يوميًا بشكل معتاد.

كما أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي في تصريحات له اليوم الثلاثاء أن إعادة فتح مضيق هرمز "مرهونة بقبول واشنطن الكامل لشروطنا".

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الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز دونالد ترامب الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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