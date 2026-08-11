أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي أن "منطقة غرب آسيا ليست فناءً خلفياً للغرب، ولا ساحة نفوذ لأي قوة أخرى"، داعيًا السعودية، للاتعاظ من سياسات أميركا المكلفة وغير العاقلة، بدلًا من مواصلة الضغط على اليمن.

وكتب ولایتي في تدوينة على صفحته الشخصية عبر منصة "إكس" قائلًا: "في ليلة استشهاد نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله وسلم)، نطالب برفع الحصار الذي دام 11 عامًا عن الركن الجنوبي لجبهة المقاومة، اليمن العزيز، وإخواننا المؤمنين الشجعان في أنصار الله، الذين دافعوا بإيمان وعقيدة راسخة عن الأمة الإسلامية وغزة المظلومة. إن الإضرار بهم هو إضرار بالأمة الإسلامية".

وفي تدوينة أخرى له أكد ولایتي أن "غرب آسيا ليس فناءً خلفياً للغرب، ولا ساحة نفوذ لأي قوة أخرى. ومن الجدير بالسعودية، بدلًا من مواصلة الضغط على اليمن، أن تدافع عن فلسطين وقضية القدس، وأن تتعظ من سياسات أميركا المكلفة وغير العاقلة".



الكلمات المفتاحية