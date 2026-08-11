بحثت وزارة الخارجية الروسية مع نظيرتها الإيرانية قضايا الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين وآفاق تجاوز الأزمة المرتبطة ببرنامج إيران النووي.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان رسمي أن الحوار المنتظم بشأن مجموعة واسعة من قضايا الحد من التسلح ونزع السلاح ومنع الانتشار النووي يمثل عنصرًا مهمًا في التنفيذ المنهجي لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.

وأضافت أنه تم إجراء تحليل دقيق ومهني للتحديات المتراكمة ومواطن الخلل في هذا المجال الحساس، كما نوقشت سبل محددة لتعزيز التنسيق بين البلدين في ضوء انعقاد اللجنة الأولى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب عدد من الفعاليات المهمة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتقنية، فضلًا عن المحافل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مجال الفضاء.

وقالت الخارجية الروسية إنه "تم إيلاء اهتمام كبير لآفاق تجاوز الأزمة التي أثارها العدوان الأميركي "الإسرائيلي" على إيران، والتوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكدت أن الجانبين أعربا عن اهتمام بالغ بمواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة بشأن قضايا الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار.

كما أعرب الطرفان عن اهتمام متبادل بمواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة بشأن صواريخ VCRN بمختلف أشكالها.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن هذه المشاورات عقدت في العاصمة الروسية موسكو في 10 آب/أغسطس 2026، وترأس الوفد الروسي أوليغ بوستنيكوف، مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، فيما ترأس الوفد الإيراني محمد حسنين جاد بيركوهي، المدير العام لإدارة السلام والأمن الدوليين بوزارة الخارجية الإيرانية.



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