إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
21:24 |رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: أجهضنا النية الخبيثة لمهاجمتنا برًا في مهدها
21:24 |عزيزي: ليعلم الأعداء أنه إذا أخطأوا في حساباتهم مرة أخرى وعرّضوا أمن شعبنا للخطر فسنسلبهم أمنهم في جميع أنحاء العالم
21:06 |"أوبك" تخفّض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 للشهر الرابع على التوالي إلى 600 ألف برميل يوميًا
20:08 |بقائي: إذا جرى تطبيع التهديد بتدمير البنية التحتية المدنية في العلاقات الدولية فلن تعود أي دولة قادرة على الاطمئنان إلى بقاء شرايين الحياة الأساسية لديها بمنأى عن الاعتداء الخارجي
20:07 |بقائي: الصمت إزاء التهديدات الصريحة باستهداف الأعيان المدنية لا يمثّل مجرد تقاعس سياسي بل يؤدّي إلى تآكل أحد أبرز المنجزات الحضارية والقانونية الأساسية التي تحققت بعد الحرب العالمية الثانية
20:06 |بقائي: لا يمكن للمجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقات جنيف وسويسرا بوصفها الدولة الحامية لهذه الوثائق أن تظل غير مبالية إزاء مثل هذه الانتهاكات غير المسبوقة
20:03 |بقائي: لم يكن سهلًا على واضعي هذه المعاهدات أن يتصوّروا أنه في عام 2026 ستقوم أميركا بتهديد دولة أخرى مرارًا بمهاجمة بنيتها التحتية بل وسترتكب مثل هذه الجرائم فعليًا
20:01 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: يصادف اليوم ذكرى اعتماد اتفاقات جنيف الأربع عام 1949 التي تشكّل جوهر المعاهدات الدولية المتعلّقة بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة
18:58 |وكالة "إرنا" الإيرانية: وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى محادثات في مشهد مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي
18:33 |مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي: تعلمنا خلال الحرب المفروضة الثالثة كيفية خوض الحرب مع الولايات المتحدة وتبيّن أن الجيش الأميركي أضعف مما كان متصوّرًا
18:33 |العميد نقدي: إذا جاء يوم لا تمتلك فيه إيران أي صاروخ فستصبح أكثر خطورة وعندها ستكون قوة تمتلك إرادة القتال والدفاع عن كرامتها أكثر تهديدًا للولايات المتحدة بكثير
18:33 |العميد نقدي: قادة الجيش الأميركي وكبار القادة العسكريين في الولايات المتحدة يضبطون مسار الحرب وفقًا لمصالحهم الشخصية
16:53 |الرئيس الإيراني: الحرب الراهنة أكثر تعقيدًا من الحروب السابقة والعدو يسعى إلى دفع البلاد نحو الانهيار من الداخل
15:59 |نقوي لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: نحن بحاجة إلى مزيد من التفاعل والعمل والجهد المكثف لتحقيق أهدافنا المشتركة
15:58 |نقوي: يمكن رؤية عمق التضامن بين إيران وباكستان في إقامة المراسم المهيبة لتأبين استشهاد قائد الثورة الإسلامية في باكستان
15:58 |نقوي: يجب أن تفضي هذه العلاقة والروابط العميقة بين الشعبين إلى مزيد من التعاون وتحقيق نتائج أكثر ملموسة بصورة أكبر
15:56 |محسن رضائي: إن حب ومودة الشعب الإيراني لباكستان والشعب الباكستاني لإيران يُضرب بهما المثل في العالم
15:56 |وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي: لطالما كانت العلاقات بين إيران وباكستان متميزة إلا أنها خلال الأشهر الماضية ارتقت إلى مستوى أقوى بكثير مما كانت عليه في السابق
15:50 |محسن رضائي: تقع على عاتق إيران وباكستان وتركيا والسعودية ومصر وإندونيسيا بوصفها دولًا كبرى في العالم الإسلامي مسؤوليةُ المضي قدمًا نحو تحقيق وحدة العالم الإسلامي
15:49 |أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني: إيران وباكستان تمثلان عمقًا استراتيجيًا لبعضهما
15:11 |غريب آبادي: هذه التحركات لا تؤثر سلباً في أمن المنطقة واستقرارها فحسب بل تبرز أيضاً ضرورة تضامن الدول المطلة على بحر قزوين في الدفاع عن أمنها المشترك
15:09 |نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي: على الدول المطلة على بحر قزوين أن تدين تحركات الكيان الصهيوني وأوكرانيا
14:32 |إسلامي: إيمان القوات المسلحة وتضحياتها واقتدارها أسهمت في صون استقلال إيران وأمنها وسلامة أراضيها
14:32 |إسلامي: المسؤوليات الجديدة تجسد الالتزام بالمبادئ السامية للثورة الإسلامية وبعزة إيران ورفعتها
14:31 |رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يهنئ ستة من القادة وكبار المسؤولين في القوات المسلحة بتعيينهم من قبل قائد الثورة الإسلامية
14:31 |إسلامي: التعيينات الجديدة تعكس ثقة القائد العام للقوات المسلحة بكفاءة القادة المعيّنين وخبراتهم
14:28 |نيلي: يمكن للولايات المتحدة والكيان الصهيوني إعادة ملء ترساناتهما، لكن الهيمنة التي تنهار لا يمكن استعادتها بالسلاح
14:27 |نيلي: ما يؤلم دعاة الحرب الأميركيين والصهاينة ليس فقط نقص الصواريخ، بل صمود إيران والإيرانيين في مواجهة العدوان
14:26 |السفير الإيراني لدى ألمانيا مجيد نيلي: صمود إيران والإيرانيين في مواجهة العدوان العسكري حطم الهيمنة الزائفة لدعاة الحرب الأميركيين والصهاينة
14:06 |الرئيس الإيراني: نأمل أن تؤتي الجهود الدبلوماسية اليابانية ثمارها في تحقيق السلام والاستقرار ومنع جرائم القوى المعتدية
14:05 |الرئيس الإيراني: ايران لم تسع أبدًا لزعزعة الاستقرار في المنطقة والولايات المتحدة والكيان هما من تسببا في تقويض السلام
13:00 |إدارة المطارات في هرمزكان الإيرانية: ستنطلق حركة الطيران في مطار بندر عباس الدولي اعتبارًا من 24 آب/أغسطس
12:42 |ارتفاع مخاطر الملاحة في مضيق هرمز يدفع شركات شحن إلى الامتناع عن عبوره، ما يقلص عدد الناقلات المتاحة ويرفع الأسعار
12:41 |تكلفة استئجار ناقلات النفط تقفز نحو 20 ضعفًا مقارنة بـ25 إلى 30 ألف دولار يوميًا في بداية العام الحالي
12:40 |تكاليف استئجار ناقلات النفط العملاقة على خط الشرق الأوسط – الصين ترتفع إلى نحو 500 ألف دولار يوميًا بسبب الحرب على إيران
12:39 |وزير الخارجية باكستان أكد خلال لقائه سفير إيران أن الحوار والدبلوماسية السبيل الوحيد لتحقيق السلام
10:44 |الخارجية الباكستانية: لم نغلق ملف الوساطة بين واشنطن وطهران ويمكن تمديد فترة 60 يوما في مذكرة التفاهم
10:37 |العميد شيخ:إيران تمتلك القدرة على تغيير المعادلات بوسائل مختلفة ونتعامل مع ساحة الحرب وفق البيانات والحقائق
10:36 |العميد شيخ: إدارة مضيق هرمز ستجري حتماً بإدارة وإشراف إيران باعتباره محوراً لقوتها الجيوسياسية
10:35 |المعاون التنفيذي لقائد الجيش الإيراني العميد علي رضا شيخ: الوجود العسكري الأميركي الحالي استعراض للقوة
10:23 |معروفي: الولايات المتحدة هي العدو الرئيس لإيران في الإقليم وخارجه والكيان الصهيوني حليفها ومتراسها في المنطقة
10:22 |معروفي: صمود الشعب وجاهزية القوات المسلحة وحرس الثورة والجيش والشرطة والتعبئة عززت قدرة إيران على مواجهة التحديات
10:19 |مساعد الشؤون الثقافية والإعلامية في حرس الثورة العميد حسين معروفي: كل شعب يختار المقاومة ينال العزة والكرامة، والتخلي عنها يؤدي إلى الإذلال
09:53 |همتي: دول "بريكس" قادرة على تعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية وتوسيع التعاون النقدي والمالي
09:52 |محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي: إيران ستنضم قريبًا إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس"
07:36 |شبكة CNBC الأميركية: مشاركة الأميركيين في سوق العمل تتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من 5 سنوات