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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-08-12 06:02
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21:24 |
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: أجهضنا النية الخبيثة لمهاجمتنا برًا في مهدها
21:24 |
عزيزي: ليعلم الأعداء أنه إذا أخطأوا في حساباتهم مرة أخرى وعرّضوا أمن شعبنا للخطر فسنسلبهم أمنهم في جميع أنحاء العالم
21:06 |
"أوبك" تخفّض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 للشهر الرابع على التوالي إلى 600 ألف برميل يوميًا
20:08 |
بقائي: إذا جرى تطبيع التهديد بتدمير البنية التحتية المدنية في العلاقات الدولية فلن تعود أي دولة قادرة على الاطمئنان إلى بقاء شرايين الحياة الأساسية لديها بمنأى عن الاعتداء الخارجي
20:08 |
بقائي: هذا الأمر لا يمثّل تهديدًا لدولة واحدة فحسب بل هو تراجع للنظام القانوني برمّته
20:07 |
بقائي: الصمت إزاء التهديدات الصريحة باستهداف الأعيان المدنية لا يمثّل مجرد تقاعس سياسي بل يؤدّي إلى تآكل أحد أبرز المنجزات الحضارية والقانونية الأساسية التي تحققت بعد الحرب العالمية الثانية
20:06 |
بقائي: لا يمكن للمجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقات جنيف وسويسرا بوصفها الدولة الحامية لهذه الوثائق أن تظل غير مبالية إزاء مثل هذه الانتهاكات غير المسبوقة
20:06 |
بقائي: هذه الانتهاكات تشكّل مثالًا واضحًا على جرائم الحرب
20:03 |
بقائي: لم يكن سهلًا على واضعي هذه المعاهدات أن يتصوّروا أنه في عام 2026 ستقوم أميركا بتهديد دولة أخرى مرارًا بمهاجمة بنيتها التحتية بل وسترتكب مثل هذه الجرائم فعليًا
20:02 |
بقائي: هي قواعد وُضعت بهدف إضفاء طابع حضاري على سلوك البشرية وجعل الحروب أكثر إنسانية
20:01 |
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: يصادف اليوم ذكرى اعتماد اتفاقات جنيف الأربع عام 1949 التي تشكّل جوهر المعاهدات الدولية المتعلّقة بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة
18:58 |
وكالة "إرنا" الإيرانية: وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى محادثات في مشهد مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي
18:33 |
مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي: تعلمنا خلال الحرب المفروضة الثالثة كيفية خوض الحرب مع الولايات المتحدة وتبيّن أن الجيش الأميركي أضعف مما كان متصوّرًا
18:33 |
العميد نقدي: إذا جاء يوم لا تمتلك فيه إيران أي صاروخ فستصبح أكثر خطورة وعندها ستكون قوة تمتلك إرادة القتال والدفاع عن كرامتها أكثر تهديدًا للولايات المتحدة بكثير
18:33 |
العميد نقدي: قادة الجيش الأميركي وكبار القادة العسكريين في الولايات المتحدة يضبطون مسار الحرب وفقًا لمصالحهم الشخصية
16:53 |
الرئيس الإيراني: الحرب الراهنة أكثر تعقيدًا من الحروب السابقة والعدو يسعى إلى دفع البلاد نحو الانهيار من الداخل
15:59 |
نقوي لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: نحن بحاجة إلى مزيد من التفاعل والعمل والجهد المكثف لتحقيق أهدافنا المشتركة
15:58 |
نقوي: يمكن رؤية عمق التضامن بين إيران وباكستان في إقامة المراسم المهيبة لتأبين استشهاد قائد الثورة الإسلامية في باكستان
15:58 |
نقوي: يجب أن تفضي هذه العلاقة والروابط العميقة بين الشعبين إلى مزيد من التعاون وتحقيق نتائج أكثر ملموسة بصورة أكبر
15:56 |
محسن رضائي: إن حب ومودة الشعب الإيراني لباكستان والشعب الباكستاني لإيران يُضرب بهما المثل في العالم
15:56 |
وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي: لطالما كانت العلاقات بين إيران وباكستان متميزة إلا أنها خلال الأشهر الماضية ارتقت إلى مستوى أقوى بكثير مما كانت عليه في السابق
15:50 |
محسن رضائي: نحن نعتبر باكستان حكومة وجيشا وشعبا من الثروات الكبيرة للعالم الإسلامي
15:50 |
محسن رضائي: تقع على عاتق إيران وباكستان وتركيا والسعودية ومصر وإندونيسيا بوصفها دولًا كبرى في العالم الإسلامي مسؤوليةُ المضي قدمًا نحو تحقيق وحدة العالم الإسلامي
15:49 |
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني: إيران وباكستان تمثلان عمقًا استراتيجيًا لبعضهما
15:11 |
غريب آبادي: هذه التحركات لا تؤثر سلباً في أمن المنطقة واستقرارها فحسب بل تبرز أيضاً ضرورة تضامن الدول المطلة على بحر قزوين في الدفاع عن أمنها المشترك
15:09 |
نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي: على الدول المطلة على بحر قزوين أن تدين تحركات الكيان الصهيوني وأوكرانيا
14:33 |
إسلامي : إيران ستواصل مسيرتها نحو العزة والتقدم وستبقى دولة مقتدرة وشامخة ورائدة
14:32 |
إسلامي: إيمان القوات المسلحة وتضحياتها واقتدارها أسهمت في صون استقلال إيران وأمنها وسلامة أراضيها
14:32 |
إسلامي: المسؤوليات الجديدة تجسد الالتزام بالمبادئ السامية للثورة الإسلامية وبعزة إيران ورفعتها
14:31 |
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يهنئ ستة من القادة وكبار المسؤولين في القوات المسلحة بتعيينهم من قبل قائد الثورة الإسلامية
14:31 |
إسلامي: التعيينات الجديدة تعكس ثقة القائد العام للقوات المسلحة بكفاءة القادة المعيّنين وخبراتهم
14:29 |
نيلي: لا يمكن استعادة الهيمنة المنهارة بأي صاروخ أو سلاح غير تقليدي أو طائرة مقاتلة
14:28 |
نيلي: يمكن للولايات المتحدة والكيان الصهيوني إعادة ملء ترساناتهما، لكن الهيمنة التي تنهار لا يمكن استعادتها بالسلاح
14:27 |
نيلي: ما يؤلم دعاة الحرب الأميركيين والصهاينة ليس فقط نقص الصواريخ، بل صمود إيران والإيرانيين في مواجهة العدوان
14:27 |
نيلي: المقاومة الإيرانية الاستثنائية حطمت الهيمنة الزائفة للمعتدين ودعاة الحرب
14:26 |
السفير الإيراني لدى ألمانيا مجيد نيلي: صمود إيران والإيرانيين في مواجهة العدوان العسكري حطم الهيمنة الزائفة لدعاة الحرب الأميركيين والصهاينة
14:06 |
الرئيس الإيراني: نأمل أن تؤتي الجهود الدبلوماسية اليابانية ثمارها في تحقيق السلام والاستقرار ومنع جرائم القوى المعتدية
14:05 |
الرئيس الإيراني: ايران لم تسع أبدًا لزعزعة الاستقرار في المنطقة والولايات المتحدة والكيان هما من تسببا في تقويض السلام
13:00 |
إدارة المطارات في هرمزكان الإيرانية: ستنطلق حركة الطيران في مطار بندر عباس الدولي اعتبارًا من 24 آب/أغسطس
12:42 |
ارتفاع مخاطر الملاحة في مضيق هرمز يدفع شركات شحن إلى الامتناع عن عبوره، ما يقلص عدد الناقلات المتاحة ويرفع الأسعار
12:42 |
تكلفة النقل تعادل نحو 7.5% من قيمة الحمولة، أي ما يعادل قيمة برميل واحد من كل 13 برميلًا
12:41 |
تكلفة استئجار ناقلات النفط تقفز نحو 20 ضعفًا مقارنة بـ25 إلى 30 ألف دولار يوميًا في بداية العام الحالي
12:40 |
تكاليف استئجار ناقلات النفط العملاقة على خط الشرق الأوسط – الصين ترتفع إلى نحو 500 ألف دولار يوميًا بسبب الحرب على إيران
12:39 |
وزير الخارجية باكستان أكد خلال لقائه سفير إيران أن الحوار والدبلوماسية السبيل الوحيد لتحقيق السلام
12:37 |
إيران وروسيا تبحثان تدريب وتطوير الكوادر البشرية للتعامل مع الحوادث السيبرانية.
12:37 |
طهران وموسكو تناقشان تعزيز التعاون في مجال البنى التحتية للذكاء الاصطناعي.
12:36 |
مشاورات إيرانية روسية لبحث مكافحة الجرائم السيبرانية ورفع مستوى حماية البنى التحتية الحيوية
12:35 |
إيران وروسيا تبحثان في موسكو آليات تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني
11:29 |
شركة "كبلر": 84 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز هذا الأسبوع منها 9 سفن يوم الأحد
10:44 |
الخارجية الباكستانية: لم نغلق ملف الوساطة بين واشنطن وطهران ويمكن تمديد فترة 60 يوما في مذكرة التفاهم
10:37 |
العميد شيخ:إيران تمتلك القدرة على تغيير المعادلات بوسائل مختلفة ونتعامل مع ساحة الحرب وفق البيانات والحقائق
10:36 |
العميد شيخ: إيران تمكّنت من حسم الحرب غير المتكافئة في مواجهة أكبر قوة في العالم
10:36 |
العميد شيخ: إدارة مضيق هرمز ستجري حتماً بإدارة وإشراف إيران باعتباره محوراً لقوتها الجيوسياسية
10:35 |
المعاون التنفيذي لقائد الجيش الإيراني العميد علي رضا شيخ: الوجود العسكري الأميركي الحالي استعراض للقوة
10:23 |
معروفي: الولايات المتحدة هي العدو الرئيس لإيران في الإقليم وخارجه والكيان الصهيوني حليفها ومتراسها في المنطقة
10:22 |
معروفي: صمود الشعب وجاهزية القوات المسلحة وحرس الثورة والجيش والشرطة والتعبئة عززت قدرة إيران على مواجهة التحديات
10:22 |
معروفي: لا يمكن الوثوق بأعداء الشعب الإيراني أو الاعتماد عليهم، ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم
10:21 |
معروفي: الشعب الإيراني، اقتداءً بشهدائه، اختار طريق العزة وأصبح متميزًا على الساحة الدولية
10:20 |
معروفي: حضور الشعب الإيراني في الساحات يجب أن يبقى قويًا وفاعلًا وبمشاركة جميع فئاته
10:20 |
معروفي: المشاركة الشعبية تشكل مركزًا للوحدة وسندًا لجبهة المقاومة
10:19 |
مساعد الشؤون الثقافية والإعلامية في حرس الثورة العميد حسين معروفي: كل شعب يختار المقاومة ينال العزة والكرامة، والتخلي عنها يؤدي إلى الإذلال
09:53 |
همتي: دول "بريكس" قادرة على تعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية وتوسيع التعاون النقدي والمالي
09:52 |
محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي: إيران ستنضم قريبًا إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس"
09:52 |
همتي: تأسيس بنك التنمية الجديد يُعدّ من أبرز ثمار التعاون بين دول مجموعة "بريكس"
08:30 |
ترامب: الطائرة التي كنت سأسافر على متنها من تركيا ستكون عرضة لخطر أكبر
08:29 |
ترامب: كنت أتبع تعليمات جهاز الخدمة السرية أثناء تغيير الرحلة من تركيا
07:36 |
شبكة CNBC الأميركية: مشاركة الأميركيين في سوق العمل تتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من 5 سنوات
07:36 |
شبكة CNBC الأميركية: ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.1% خلال شهر يوليو
07:35 |
أسعار النفط تعاود الارتفاع وخام برنت يسجّل 89.63 دولاراً للبرميل
06:03 |
ترامب: إيران قد تتخذ إجراءً بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية لكننا في موقف جيد للغاية
06:02 |
ترامب: لا أثق في إيران ونحن نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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