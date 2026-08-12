أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء (الإيرانية)، بأن السلطات السعودية وجهت رسالة سرّية إلى وفد المفاوضات اليمني في العاصمة العُمانية مسقط، تهدف إلى إنهاء الحرب.

ونقل مراسل الوكالة في صنعاء عن مصادر مقربة من الوفد اليمني المفاوض في مسقط، أنه في أعقاب الضربات المؤثرة التي وجهتها حركة أنصار الله لمواقع الجيش السعودي ومرتزقته في اليمن، أعربت الرياض في رسالة سرّية عن رغبتها في إنهاء النزاع والعودة إلى اتفاق عام 2022 المبرم بين الرياض وصنعاء، حيث جرى نقل هذا الطلب رسميًا إلى الوفد اليمني.

وأضافت وكالة تسنيم أنه وفقًا للمصادر ذاتها، فقد قوبل هذا الطلب برفض من قِبل قيادة حركة أنصار الله.

وأوضحت المصادر المقربة من الوفد المفاوض في مسقط، "أن صنعاء، وعقب تلقيها رسالة التراجع السعودي عن المواقف العدائية الأخيرة، أكدت تمسكها بالحصول على ضمانات جادة وفعلية تضمن مصالح الشعب اليمني؛ وفي مقدمتها رفع الحصار كاملاً، ودفع التعويضات، وإنهاء التدخلات السعودية في الشؤون الداخلية لليمن".



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