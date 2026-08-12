كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي سلام يقمع الجيش ويهدد بالشارع السني

عربي ودولي

رسالة سعودية سرية إلى وفد صنعاء المفاوض في مسقط تطلب وقف الحرب
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

رسالة سعودية سرية إلى وفد صنعاء المفاوض في مسقط تطلب وقف الحرب

2026-08-12 07:33
252

أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء (الإيرانية)، بأن السلطات السعودية وجهت رسالة سرّية إلى وفد المفاوضات اليمني في العاصمة العُمانية مسقط، تهدف إلى إنهاء الحرب.

ونقل مراسل الوكالة في صنعاء عن مصادر مقربة من الوفد اليمني المفاوض في مسقط، أنه في أعقاب الضربات المؤثرة التي وجهتها حركة أنصار الله لمواقع الجيش السعودي ومرتزقته في اليمن، أعربت الرياض في رسالة سرّية عن رغبتها في إنهاء النزاع والعودة إلى اتفاق عام 2022 المبرم بين الرياض وصنعاء، حيث جرى نقل هذا الطلب رسميًا إلى الوفد اليمني.

وأضافت وكالة تسنيم أنه وفقًا للمصادر ذاتها، فقد قوبل هذا الطلب برفض من قِبل قيادة حركة أنصار الله.

وأوضحت المصادر المقربة من الوفد المفاوض في مسقط، "أن صنعاء، وعقب تلقيها رسالة التراجع السعودي عن المواقف العدائية الأخيرة، أكدت تمسكها بالحصول على ضمانات جادة وفعلية تضمن مصالح الشعب اليمني؛ وفي مقدمتها رفع الحصار كاملاً، ودفع التعويضات، وإنهاء التدخلات السعودية في الشؤون الداخلية لليمن".
 

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن أنصار الله القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
إقرأ المزيد
المزيد
اليمن| عدوان سعودي يستهدف مناطق حدودية عدّة في صعدة 
اليمن| عدوان سعودي يستهدف مناطق حدودية عدّة في صعدة 
عربي ودولي منذ 52 دقيقة
بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات عون عن التفاوض.. تحقيق يكشف دمار جنوب لبنان
بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات عون عن التفاوض.. تحقيق يكشف دمار جنوب لبنان
عربي ودولي منذ ساعة
بوتين يحذر: نشوب صراع في المحيط الهادئ يتزايد.. وسنرد بالمثل على الاستيلاء على سفننا
بوتين يحذر: نشوب صراع في المحيط الهادئ يتزايد.. وسنرد بالمثل على الاستيلاء على سفننا
عربي ودولي منذ 8 ساعات
كيف يخفي الجيش الأميركي خسائر الحرب على إيران؟
كيف يخفي الجيش الأميركي خسائر الحرب على إيران؟
عربي ودولي منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
اليمن| عدوان سعودي يستهدف مناطق حدودية عدّة في صعدة 
اليمن| عدوان سعودي يستهدف مناطق حدودية عدّة في صعدة 
عربي ودولي منذ 52 دقيقة
رسالة سعودية سرية إلى وفد صنعاء المفاوض في مسقط تطلب وقف الحرب
رسالة سعودية سرية إلى وفد صنعاء المفاوض في مسقط تطلب وقف الحرب
عربي ودولي منذ 14 ساعة
ولایتي: غرب آسيا ليس فناءً خلفيًا للغرب ولا ساحة نفوذ لأي قوة أخرى
ولایتي: غرب آسيا ليس فناءً خلفيًا للغرب ولا ساحة نفوذ لأي قوة أخرى
إيران منذ 23 ساعة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف حشودات ومقرات قيادة ومخازن أسلحة سعودية في المخا ومأرب
القوات المسلحة اليمنية تستهدف حشودات ومقرات قيادة ومخازن أسلحة سعودية في المخا ومأرب
عربي ودولي منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة