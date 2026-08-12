نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين اثنين أن الولايات المتحدة اضطرت، خلال يوم واحد فقط من أصل خمسة أيام من الحرب مع إيران، إلى إطلاق نحو 50 صاروخ باتريوت، تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد منها حوالي 4 ملايين دولار.

وأشارت الصحيفة إلى "الهجمات الإيرانية التي أعقبت انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي، ومنها الهجوم على قاعدة موفق السلطي في الأردن في 16 تموز/يوليو، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين على الأقل وإصابة العشرات".

ولفتت الصحيفة إلى أن "إيران طورت تكتيكاتها الحربية لتتمكن من تجاوز أنظمة الدفاع الأميركية".



الكلمات المفتاحية