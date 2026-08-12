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فلسطين

العدوان الصهيوني على غزة.. خروقات مستمرة وقصف مدفعي وإطلاق نار
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فلسطين

العدوان الصهيوني على غزة.. خروقات مستمرة وقصف مدفعي وإطلاق نار

2026-08-12 08:48
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واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء (12 آب/أغسطس 2026)، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تابعت قصفها المدفعي وإطلاق النار مستهدفة مناطق عدة من القطاع.

هذا؛ وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال قصفت، في صباح اليوم، المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي على المنطقة. وأطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها وقذائفها باتجاه المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا شمالي غزة.

في مدينة غزة؛ أفادت المصادر بإطلاق نار من آليات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق المدينة، إلى جانب قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية، في حين شهد حي التفاح، شرقي المدينة، إطلاق نار مكثف من الدبابات. كما أطلقت الزوارق الحربية النار والقذائف باتجاه ساحل بحر مدينة غزة.

وأفاد شهود بقصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس في جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات باتجاه المناطق الشرقية من المدينة.

استنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء، منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر، 1258 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 4145 إصابة، إلى جانب انتشال 807  جثث لشهداء من تحت الركام.

بذلك؛ يرتفع عدد الشهداء، منذ بدء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73386 شهيدًا، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين 174256 إصابة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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