أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتقارير المتعلقة بفراره الجبان من تركيا، مدعيًا أن طائرته كانت معرّضة لـ"خطر كبير".

في تصريحات جديدة له، اليوم الأربعاء (12 آب/أغسطس 2026)، ادعى ترامب على غرار أسلوبه المبالغ فيه أن بلاده "تسيطر سيطرة كاملة" على مضيق هرمز. وقال: "لا أثق بإيران، ونحن نسيطر بالكامل على مضيق هرمز". مضيفًا: "لن يُسمح لإيران بأن تصبح المتنمر في الشرق الأوسط".

تأتي هذه التصريحات في وقت يعترف فيه كثير من الأوساط الأمريكية بأن إيران تمكنت بعد الحرب من تعزيز قوتها، في غرب آسيا، أكثر من ذي قبل. كما نشرت "وول ستريت جورنال"، يوم أمس، أن الدول العربية قد قبلت السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز.

اعتراف بالفرار من تركيا

في جزء آخر من حديثه، أقرّ ترامب ضمنيًا بالتقارير الإعلامية عن فراره الجبان من تركيا، قائلًا: "عندما غيّرت طائرتي في تركيا، كنت أتصرف وفقًا لتعليمات جهاز المخابرات السرية والجيش؛ الطائرة التي كنت على متنها كانت تواجه خطرًا أكبر". وأضاف: "أعتقد أن الطائرة التي سافرت فيها كانت أكثر عرضة للخطر. أعتقد أن الخطر كان أكبر، لأنها الطائرة التي كان من الأرجح أن يستهدفوها".

كما رد ترامب بإيماءة مصطنعة، عن سؤال حيال احتمالية اغتياله، قائلًا: "بصراحة، أنا لا أقلق من أي شيء؛ مهما يكن. أنتم تعرفون موقفي؛ لا يهمني".

جاء هذا الادعاء والتبجح في حين كانت وسائل الإعلام قد نشرت، يوم أمس، صورًا لنشر منظومة دفاعية في ملعب الغولف الخاص بترامب، ما أظهر مدى قلقه على حياته.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت عمّا أسمته "عملية أمنية غير مسبوقة" تمت الشهر الماضي، حين هرب دونالد ترامب، بعد أن صعد بشكل استعراضي إلى الطائرة "إير فورس وان" أمام الكاميرات، ثم نُقل سرًا بواسطة شاحنة خدمات طعام المطار إلى طائرة أخرى وغادر تركيا، في حين كان الصحفيون، وحتى بعض موظفي البيت الأبيض، يعتقدون أن الرئيس الأميركي ما يزال معهم على متن "إير فورس وان".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، وبسبب تهديد إيران باغتياله، هرب سرًا بعد قمة الناتو في تركيا الشهر الماضي، على متن طائرة C-32A تابعة للقوات الجوية الأميركية من أنقرة، في حين كان البيت الأبيض يزعم علنًا أن ترامب سيسافر على متن الطائرة الرئاسية الرسمية "إير فورس وان". وأوضحت أنه في البداية، صعد ترامب أمام الكاميرات على متن طائرة بوينغ 747، في مطار "إيسنبوغا" في أنقرة، لكنه نُقل بعد ذلك سرًا إلى طائرة C-32A الأصغر حجمًا باستخدام شاحنة خدمات طعام المطار. أقلعت طائرة البوينغ 747، وعلى متنها صحفيون وموظفو البيت الأبيض بهدف تضليل المراقبين، في هذه الأثناء توجه ترامب ووزير الدفاع (الحرب) "هيغسيت" بشكل منفصل إلى بريطانيا.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن العملية جرت من دون علم عدد من الصحفيين المرافقين وبعض موظفي البيت الأبيض الذين كانوا على متن طائرة الرئاسة، وظلوا يعتقدون أن ترامب موجود معهم.

أضافت الصحيفة الأميركية: "حلّقت طائرة C-32A التي تقل ترامب تحت رمز تعريف عسكري غير محدد "RCH18"، مع تعطيل الأنظمة التي تسمح بتتبع الطائرة علنًا. في الوقت نفسه، استخدمت طائرة البوينغ 747، والتي استُخدمت كطعم، رمز النداء "AF1" على الرغم من عدم وجود ترامب على متنها".

بعد وصولها إلى قاعدة "ميلدنهال" الجوية الملكية في بريطانيا، عاد ترامب إلى طائرة "إير فورس وان" قبل ظهوره أمام الكاميرات، ليبقي الانطباع السابق عن سفره على متنها طوال الرحلة من تركيا.

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