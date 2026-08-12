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قوات الاحتلال الصهيوني تتوغل في ريفي درعا والقنيطرة وتفتش منازل فيهما
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قوات الاحتلال الصهيوني تتوغل في ريفي درعا والقنيطرة وتفتش منازل فيهما

2026-08-12 09:55
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تواصل قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء (12 آب/أغسطس 2026)، توغلاتها في جنوب سورية، حيث توغلت دورية مؤللة في قرية معرية بريف درعا الغربي، وأجرت عمليات تفتيش لعدد من المنازل في الحي الغربي، بالتزامن مع إطلاق النار داخل المنطقة، من دون ورود معلومات عن إصابات أو خسائر بشرية.

في ريف القنيطرة الجنوبي، توغلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، في بلدة كودنة، ونصبت حاجزًا عسكريًا داخل البلدة، وأخضعت المارة للتفتيش والتدقيق في هوياتهم، فيما لم ترد معلومات عن اعتقالات في صفوف المدنيين.

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثّقت نحو 28 عملية توغل وتحرك عسكري لقوات الاحتلال في محافظتي درعا والقنيطرة، خلال الأيام العشرة الأولى من آب/أغسطس الجاري.

ترافقت هذه التحركات، وفقًا للمرصد، مع عمليات تفتيش لعدد من المنازل واعتقالات مؤقتة طالت عددًا من الشبان، إضافة إلى تجريف للأراضي الزراعية والحرجية وشق طرق جديدة في المناطق الحدودية.

الكلمات المفتاحية
سوريا القنيطرة العدو الصهيوني
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