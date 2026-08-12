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فلسطين

الاحتلال ينفذ عمليات هدم في الضفة الغربية المحتلة
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فلسطين

الاحتلال ينفذ عمليات هدم في الضفة الغربية المحتلة

2026-08-12 10:14
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نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء (12 آب/أغسطس 2026)، عمليات هدم جديدة في الضفة الغربية المحتلة، طالت منشآت فلسطينية في المناطق الجنوبية من محافظة بيت لحم والمناطق الشرقية من محافظة جنين.

هذا؛ وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الصهيوني هدمت، صباح اليوم، مبنى سكنيًا مكونًا من ثلاثة طوابق في قرية المعصرة جنوب بيت لحم. وأوضحت المصادر أن قوت الاحتلال هدمت منزل المواطن محمود سليمان زواهرة، وتبلغ مساحة كل طابق منه نحو 200 متر مربع.

في غضون ذلك، نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عمليات هدم أخرى عند مدخل قرية عابا شرق جنين، طالت عددً من المحال والمنشآت التجارية.

يأتي ذلك ضمن تصاعد عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية المحتلة، والتي طالت الشهر الماضي عشرات المنشآت الفلسطينية، بينها منازل مأهولة وغير مأهولة ومنشآت زراعية.

تركزت عمليات الهدم، في الشهر الماضي، في محافظات قلقيلية والخليل ورام الله والبيرة وبيت لحم، وفقًا لمعطيات ميدانية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية الجيش الاسرائيلي جرائم العدو الصهيوني
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