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لبنان

تصعيد صهيوني متواصل في الجنوب.. قصف وتفجيرات واستهداف بلدات عدة
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لبنان

تصعيد صهيوني متواصل في الجنوب.. قصف وتفجيرات واستهداف بلدات عدة

2026-08-12 15:05
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شهد الجنوب اللبناني، منذ منتصف الليل وحتى ساعات النهار، سلسلة من الاعتداءات الصهيونية التي طالت عددًا من البلدات والمناطق، بالتزامن مع تفجيرات وقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة وإحراق منازل، تخللها تفجير في أطراف بلدة بيت ياحون، وآخر في محيط بلدة القنطرة.

كما استهدف قصف مدفعي "إسرائيلي" وادي الحجير، فيما جرى تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة المنصوري.

واستهدف قصف مدفعي المنطقة الواقعة بين بلدتي طلوسة وبني حيان، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، فيما طال قصف مدفعي وفوسفوري مرتفعات علي الطاهر.

وتواصلت الاعتداءات الصهيونية خلال النهار، إذ نفذت القوات "الإسرائيلية" تفجيرًا في بلدة بني حيان، فيما استهدفت مسيّرة معادية فجر اليوم مضيفًا عاشورائيًا على طريق كفرا.

كما استهدف قصف مدفعي "إسرائيلي" بلدة كفرتبنيت، في حين ألقت طائرة مُحلّقة تابعة للعدو، للمرة الثانية، مواد متفجرة على حرش بيت ياحون، وألقت أخرى مواد متفجرة على حرش عيتا الجبل.

وطال القصف المدفعي الفوسفوري صباحًا مرتفعات علي الطاهر، فيما قامت قوات العدو بإحراق منازل في بلدة حداثا.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان جنوب لبنان
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