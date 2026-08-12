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فلسطين

فصائل فلسطينية تدعو لإسناد أهالي قصرة ومواجهة مخططات التهجير
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فلسطين

فصائل فلسطينية تدعو لإسناد أهالي قصرة ومواجهة مخططات التهجير

2026-08-12 18:41
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توالت الإشادات الفلسطينية بصمود أهالي بلدة قصرة جنوب شرق نابلس والقرى والبلدات المحيطة بها، أمام اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

حركة حماس

ودعا القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، أهالي بلدة قصرة والقرى والبلدات المحيطة بها إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب العائلات التي تتعرض لحصار واعتداءات المستوطنين، وتعزيز الحضور الميداني في محيط البلدة، مؤكّداً أنّ حماية الأهالي وإسنادهم مسؤولية وطنية تقع على أبناء الشعب الفلسطيني كافة.

وأكّد مرداوي أنّ ما يجري في قصرة يمثل محاولة جديدة لفرض التهجير بالقوة وترهيب السكان ودفعهم إلى مغادرة أرضهم، مشدّداً على أنّ صمود الأهالي وتمسكهم ببيوتهم وأرضهم هو الرد الأقوى على هذه المخططات، وأنّ الاحتلال ومستوطنيه لن ينجحوا في مخططاتهم الاستيطانية مهما أوغلوا في بطشهم وعدوانهم.

كما أشاد بصمود أهالي قصرة وكل أبناء الضفة الذين يواجهون اعتداءات المستوطنين بشكل يومي، داعياً إلى تعزيز دور لجان الحماية والإسناد لضمان حماية السكان وتعزيز قدرتهم على البقاء في أرضهم، ومشدّداً على أنّ وحدة الموقف الرسمي والفصائلي والشعبي والتكافل بين القرى تشكل سداً في وجه مخططات الاستيطان والتهجير.

لجان المقاومة في فلسطين

وفي السياق ذاته، دعت لجان المقاومة في فلسطين أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة قصرة والقرى المحيطة بها إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب العائلات المحاصرة، وتعزيز الحضور الميداني لحمايتهم من اعتداءات عصابات المستوطنين المدعومين من "جيش" الاحتلال ووزراء حكومته.

وأكّدت لجان المقاومة أنّ الجرائم والعدوان على أهالي قصرة يمثلان محاولة جديدة لفرض التهجير بالقوة وترهيب السكان وتفريغ الأرض من أصحابها. وأشادت اللجان بصمود وثبات وشجاعة أهالي قصرة وأبناء الضفة الغربية.

كما أكّدت ضرورة تعزيز دور لجان الحماية والتكافل الشعبي، مشدّدةً على أنّ الشعب الفلسطيني لن يسمح للمستوطنين بفرض معادلة التهجير والترهيب، وستبقى الأرض لأهلها وسيبقى الصمود عنواناً لمواجهة مشاريع الاقتلاع والتهجير.

وخرّب مستوطنون الطرق قرب قرية قصرة جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية واعتدوا على منازل الفلسطينيين، فيما يواصل المستوطنون حصار منزل عائلة فلسطينية في البلدة لليوم الرابع على التوالي في ظل حماية من جيش الاحتلال، بالتزامن مع استمرار اعتداءات قوات الاحتلال التي حوّلت منزلاً إلى ثكنة عسكرية خلال اقتحام البلدة.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، في ظلّ الحماية التي توفّرها لهم قوات الاحتلال، بالتزامن مع استمرار اقتحام القرى والبلدات وعمليات الاعتقال وهدم المنازل، ما يزيد الضغوط المفروضة على الفلسطينيين ويفاقم الأوضاع الإنسانية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني فصائل المقاومة الفلسطينية
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