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اليمن| عدوان سعودي يستهدف مناطق حدودية عدّة في صعدة 
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عربي ودولي

اليمن| عدوان سعودي يستهدف مناطق حدودية عدّة في صعدة 

2026-08-12 21:26
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استهدف قصف سعودي، اليوم الأربعاء (12 آب/إغسطس 2026)، منطقة بني معين في مديرية رازح الحدودية غرب محافظة صعدة، فيما طاول قصف آخر عدداً من المناطق في مديرية الظاهر الحدودية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام في صنعاء.

وأفادت المصادر بأن القصف استهدف منطقة بني معين الواقعة في مديرية رازح، بالتزامن مع استهداف عدد من المناطق في مديرية الظاهر، في ظل استمرار التصعيد على المناطق الحدودية اليمنية.

في المقابل، يواصل اليمن الرد على العدوان السعودي، فيما تؤكد حكومة صنعاء أن القوات المسلحة اليمنية في أتم الجاهزية لمواجهة العدوان، وتواصل استهداف التحشيدات العسكرية السعودية.

وتشدد حكومة صنعاء على أن معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" تمثل خياراً لا رجعة عنه حتى تحقيق مطالب الشعب اليمني.

وفي إطار هذه المعادلة، تفرض القوات المسلحة اليمنية، رداً على العدوان السعودي، حظراً على الملاحة أمام السفن السعودية النفطية في البحر الأحمر، في استمرار للتصعيد السعودي المستمر على اليمن.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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