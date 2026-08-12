أقرّت وزارة الحرب "الإسرائيلية" بأنّ عدد معوّقي ومصابي الجيش "الإسرائيلي" بلغ أكثر من 26 ألفاً منذ بداية الحرب.

وأكدت الوزارة أن 65% من الجنود الذين راجعوا شعبة إعادة التأهيل يعانون من اضطرابات نفسية، بينها اضطراب ما بعد الصدمة.

كما توقّعت الوزارة ارتفاع عدد مصابي الجيش الذين يتلقون العلاج في شعبة إعادة التأهيل إلى أكثر من 90 ألفاً بحلول نهاية عام 2026، على أن يقترب العدد من 100 ألف بحلول عام 2028.

وأشارت الوزارة إلى أنها وسّعت خدمات شعبة إعادة التأهيل منذ اندلاع الحرب، إذ رفعت عدد مختصي الصحة النفسية إلى نحو 4 آلاف، أي أربعة أضعاف ما كان عليه قبل الحرب، وزادت عدد مراكز إعادة التأهيل إلى ثلاثة أضعاف.

يُشار إلى أنّ جيش الاحتلال يفرض رقابة عسكرية صارمة على نشر كثير من المعلومات المتعلقة بخسائره البشرية والمادية خلال العمليات العسكرية، وهو ما يدفع المراقبين إلى التشكيك في ما إذا كانت الأرقام المعلنة تعكس الحجم الحقيقي للخسائر.

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