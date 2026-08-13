إيران
🎧 إستمع للمقال
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
21:20 |زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي: لا يمكن السماح لترامب بإنفاق أكثر من 900 مليون دولار على قاعة احتفالات فاخرة مَطْلية بالذهب لنفسه بلا رقابة أو تدقيق
20:25 |قناة العالم: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير خارجية اليونان يبحثان هاتفيًا القضايا الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية
20:19 |قناة "العالم": وزير الخارجية الإيراني يبحث هاتفيًا مع نظيرته النمساوية آخر التطوّرات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية
17:29 |"سي أن أن": تسرّب النفط من الناقلة "كارولين بيزِنغي" في بحر العرب التي كانت تحمل 800 ألف برميل من النفط باتَ يغطّي مساحة تُقدّر بـ1300 كيلومتر مربع من البحر وامتد إلى مسافة تبعد 200 كيلومترًا عن اليابسة
16:32 |إيران| مخبر: الطريق الأكثر استدامة لإرساء نظام إقليمي جديد يتمثل في تطبيق الآلية الاقتصادية–الأمنية لمضيق هرمز بعيدًا عن الضمانات العسكرية لواشنطن
16:27 |إيران| مستشار قائد الثورة محمد مخبر: الاستراتيجية الحاسمة لقائد الثورة والقائمة على تحويل الحرب إلى نهج أكثر هجومية في حال عدم تحقق شروط إيران ستُحدث تحولًا في موازين القوى في العالم
15:20 |إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: إن القوات المسلحة الإيرانية تراقب جميع تحركات الأعداء الأميركيين والصهاينة في المنطقة
15:17 |إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: إن المزاعم الواهية لأميركا بشأن العبور الطبيعي للسفن من مضيق هرمز والتي تعكس عجز جيش ذلك البلد ويأسه ليست سوى أكاذيب وافتراءات لا أساس لها
15:12 |إيران| المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي: لا يمكن لأي سفينة العبور بأمان عبر مضيق هرمز دون تصريح وإشراف إيراني
15:01 |وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: الحرب على إيران تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإيران شأنها شأن جميع الدول لديها الحق في حماية نفسها والدفاع عن نفسها
13:26 |وزارة الاستخبارات الإيرانية: رصد خليتين منظمتين في محافظة سيستان وبلوجستان تابعتين لجماعات إرهابية تكفيرية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأمیركية و"الإسرائيلية" وذلك عند دخولهما البلاد
13:26 |وزارة الاستخبارات الإيرانية: قبل تمكن الخليتين من تنفيذ أي أعمال تخريبية تم اعتقال 4 إرهابيين من أعضاء الخلية فيما قتل اثنين آخرين منهم
11:01 |الخارجية الإيرانية: أرض فلسطين تعود إلى الشعب الفلسطيني ولا يمكن للأوهام العنصرية للكيان الصهيوني أن تغيّر هذه الحقيقة
10:32 |رئيس منظمة التعبئة الشعبية في إيران (البسيج) حسين طائب: الأميركيون أشعلوا الحرب في مضيق هرمز من أجل تغيير المعادلات لكنهم هزموا مرة أخرى
10:32 |طائب: مضيق هرمز يخضع لإدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية وإيران تواصل مسيرتها في أمن واستقرار تام
10:26 |عراقجي لنظيره الفرنسي: إن دعمكم للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزّة وللهجمات العدوانية على إيران أسقط أي "تفوق أخلاقي" كنتم تتوهمون أنكم تتمتعون به
10:25 |وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ردًا على تصريحات نظيره الفرنسي: ينبغي على دول مثل فرنسا أن تتوقف عن إلقاء المواعظ على العالم بشأن "حقوق الإنسان" والقانون الدولي فهذا نفاق صارخ ومخزٍ
09:57 |"أمبري للأمن البحري": نشارك في عمليات إنقاذ ناقلة نفط منكوبة قبالة ساحل عمان وسفن الإنقاذ في طريقها إلى الموقع
00:49 |هيئة ممرات الخليج الفارسي المائية: لا تُغيّر تصريحات المسؤولين الأميركيين وتغريداتهم بشأن فتح مضيق هرمز من الواقع فمضيق هرمز يبقى مغلقًا ولن يُعاد فتحه إلا بعد قبول إيران الشروط
00:36 |السيناتور الديمقراطي "كريس فان هولن" يُطالب سفير واشنطن بـ"تل أبيب" "مايك هاكبي" بالاستقالة فورًا ويقول له: مهمتك الدفاع عن الأميركيين لا عن حكومة نتنياهو
00:08 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: أدلة أولية على أن مصدر التلوث النفطي في سواحل جزيرة قشم كان سفينة أجنبية
00:08 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا يمكن لإيران أن تبقى غير مبالية تجاه التلوث البيئي في سواحلها
00:08 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: كل طرف يستفيد من الملاحة في هرمز عليه معالجة الأضرار البيئية التي تخلفها