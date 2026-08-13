تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ 309 تواليًا، مرتكبة مزيدًا من الاعتداءات العسكرية على الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع.

وأدّت الاعتداءات "الإسرائيلية" خلال الـ24 ساعة الماضية إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت صباح اليوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026، بالقذائف المدفعية الثقيلة وبشكل مكثف شمال غربي بيت لاهيا، في شمال قطاع غزة بالتزامن مع عملية نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات "الإسرائيلية" شرق البلدة.

وفي أول غارة جوية منذ ثمانية أيام أصيب مواطنان باستهداف طيران الاحتلال المُسيّر لآلية تكتوك في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية "الإسرائيلية".

وفي جنوب قطاع غزة، أصيب مواطنان أحدهما طفل بإلقاء قنبلة من طائرة "كواد كابتر" على تجمع للمواطنين قرب كراج رفح جنوب مدينة خان يونس.

ونقل الجريحان وأحدهما بحالة الخطر إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة شرق خان يونس، النار غربًا فيما تقدمت دبابة في شارع الطينة جنوب المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار مباشر باتجاه خيام النازحين في منطقتي الإقليمي وبئر 19 بمواصي خان يونس.

وفي وسط القطاع قصفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الثقيلة شمال مخيم البريج، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح.

في غضون ذلك يواصل طيران العدو الاستطلاعي والتجسسي تحليقه على ارتفاعات منخفضة في كامل المناطق الغربية من قطاع غزة.

وحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بلغ عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 1,259 شهيدًا، و4,148 إصابة، إضافة إلى 808 حالات انتشال لجثامين شهداء من تحت الركام.

واستنادًا إلى هذه الإحصائيات ترتفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,388 شهيدًا و174,259 إصابة.



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