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إيران

عراقجي: وعظ فرنسا للعالم حول حقوق الانسان نفاقٌ صارخٌ ومخزٍ
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إيران

عراقجي: وعظ فرنسا للعالم حول حقوق الانسان نفاقٌ صارخٌ ومخزٍ

2026-08-13 10:16
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ردّ وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، على نظيره مواعظ جان نويل بارو حول حقوق الإنسان، واصفًا هذا الوعظ بأنه "نفاق صارخ ومخز".
وكتب عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026، في ردٍّ على وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: "يجب على دول مثل فرنسا أن تتوقف عن وعظ العالم حول حقوق الإنسان والقانون الدولي. هذا نفاقٌ صارخٌ ومخزٍ".

أضاف عراقجي: "إن دعمكم للإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة، والهجمات العدوانية على إيران، قد قضى على أي تفوقٍ أخلاقيٍّ كنتم تظنون أنكم تملكونه".
 

الكلمات المفتاحية
فرنسا الجمهورية الاسلامية في إيران حقوق الإنسان عباس عراقجي
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