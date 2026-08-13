قالت القناة 12 "الإسرائيلية" إن المؤسسة الأمنية، في كيان العدو "الإسرائيلي"، قد وضعت خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الوثائق على طاولة المستوى السياسي، فصّلت فيها نجاحات حركة حماس في استعادة حُكمها داخل القطاع، تحت غطاء وقف إطلاق النار مع "إسرائيل".

أضافت: "قدّروا، في المؤسسة الأمنية أمام المستوى السياسي: «إن استعادة السيطرة على النظام العام في القطاع وتعميق قدرات الحُكم تتيحان لحماس تعزيز صورتها في نظر الجمهور وترسيخ حكمها على المستوى البلدي، وذلك بتعزيز قدرات المنظومات المدنية»".

كما أشارت إلى أن معطين يرويان القصة كاملة لتعاظم قوة حماس:

 15، من أصل 17 وزارة حكومية، استأنفت نشاطها بشكل كامل.

 14، من أصل 25 بلدية تابعة لحماس، استأنفت نشاطها بشكل كامل. أما البلديات الـ11 الأخرى، فكانت تعمل خارج الخط الأصفر، لذلك لم يُستأنف نشاطها.

إضافة إلى ذلك، أشاروا، في المؤسسة الأمنية، أيضًا إلى تعاظم قوة "المنظمة الإرهابية"، في المنظومات المدنية جميعها؛ بحسب تعبيرهم. وقال مسؤولون كبار، في المؤسسة الأمنية، إن: «حماس تنفّذ خدعة: تومئ بأن وجهتها هي التعاون في الطريق إلى التفكك، لكنها تعمل على تعزيز قوتها والتعاظم في المنظومات جميعها. هناك حاجة إلى تحوّل سياسي يؤدي إلى تغيير عملياتي؛ لأنه بهذه الطريقة لا يوجد سوى طرف واحد يستفيد».

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