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عين على العدو

إدارة ترامب تنتقد تصريحات كاتس عن البقاء في جنوب لبنان 
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عين على العدو

إدارة ترامب تنتقد تصريحات كاتس عن البقاء في جنوب لبنان 

2026-08-13 10:35
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قال المحلل السياسي باراك رافيد، في موقع القناة 12 "الإسرائيلية"، إن إدارة ترامب انتقدت، أمس الأربعاء، تصريحات وزير الحرب "الإسرائيلي" إسرائيل كاتس بشأن استمرار الوجود "الإسرائيلي" في جنوب لبنان، وأشارت إلى أن هذه التصريحات تتعارض والتزامات الحكومة "الإسرائيلية" بموجب الاتفاق الذي وقّعته مع الولايات المتحدة ولبنان.

هذا؛ وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية: "تتوقع الولايات المتحدة أن يعمل الأطراف جميعهم وفقًا لاتفاق الإطار الذي اتفقوا عليه. لقد أوضحت "إسرائيل"، بشكل قاطع، أنه ليس لديها مطامع إقليمية في لبنان؛ حيث إن الوجود العسكري "الإسرائيلي" الدائم في جنوبه لا يتماشى والالتزامات التي قدمت في اتفاق الإطار، ولا يتوافق والسلام والأمن على المدى الطويل لكلا البلدين".

إلى ذلك؛ كان وزير الحرب الصهيوني كاتس قد صرّح، يوم أمس خلال جولة في المنطقة المحتلة من جنوب لبنان، أن الوجود "الإسرائيلي" في جنوب لبنان سيستمر من دون تحديد زمني. وقال: "الجيش "الإسرائيلي" هنا ليبقى في المناطق الأمنية، في لبنان وسورية وغزة، للدفاع عن "إسرائيل" بأكملها. لقد أصدرت تعليماتي إلى الجيش "الإسرائيلي" باتخاذ الخطوات اللازمة كلها للاستعداد لبقاء طويل الأمد في المنطقة". كما أوضح رئيس الوزراء:" بشكل قاطع؛ نحن لا ننسحب من هذه المنطقة الأمنية".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني دونالد ترامب الاعتداءات الصهيونية على لبنان إسرائيل كاتس جنوب لبنان
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