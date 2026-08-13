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وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط تواجه عجزًا بـ1.8 مليون برميل يوميًا
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عربي ودولي

وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط تواجه عجزًا بـ1.8 مليون برميل يوميًا

2026-08-13 10:37
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أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط العالمية تواجه عجزًا في الإمدادات يقدر بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، في ظل استمرار الاضطرابات التي تقوض تعافي الإنتاج.

ورجحت الوكالة أن يكون العجز الحالي في أسواق النفط هو الأكبر الذي يتم تسجيله خلال خمس سنوات، في مؤشر على تزايد الضغوط التي تواجه الإمدادات العالمية بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض مخزونات النفط العالمية خلال الربع الجاري بأكثر من ضعف المعدل الذي كانت تقدره سابقًا، في ظل تداعيات تجدد الحرب الصهيوأميركية على إيران على أسواق الطاقة والإمدادات.

ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرة الأسواق على تعويض النقص في الإمدادات، وما قد يترتب عليه من ضغوط إضافية على سوق النفط العالمية خلال الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية
النفط العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الطاقة الطاقة الدولية
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