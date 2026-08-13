كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مخطط استيطاني لإقامة 650 وحدة جديدة في جنوب القدس المحتلة

عربي ودولي

الصحة العالمية: إيبولا قد يصبح الأكثر فتكًا في التاريخ
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

الصحة العالمية: إيبولا قد يصبح الأكثر فتكًا في التاريخ

2026-08-13 10:44
168

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا الحالي في الكونغو يسير على خطى أكثر فتكًا في التاريخ للفيروس، والذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص من أصل أكثر من 28 ألف حالة.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريحات للصحفيين: "بمعدله الحالي، يسير هذا التفشي على خطى أسوأ تفشٍّ في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016".

وقد أودى التفشي الحالي في شرق الكونغو، والذي يُعتبر الأسرع انتشارًا في التاريخ، بحياة أكثر من ألفي شخص من أصل أكثر من 4300 حالة.

وقد أُعلن عن التفشي الحالي في 15 أيار/مايو الماضي، لكن السلطات الصحية تقول الآن إن التسلسل الجيني أظهر أنه بدأ قبل ذلك بأشهر، في شباط/فبراير الماضي.

يختلف هذا الوباء عن معظم حالات تفشي الإيبولا السابقة، إذ لا توجد لقاحات أو علاجات معتمدة لفيروس بونديبوغيو النادر المسبب له.

ويقول الخبراء إن تفشي المرض ينتشر بوتيرة أسرع من جهود تتبعه والسيطرة عليه في منطقة نائية بشرق الكونغو، تشهد نزاعًا مستمرًا، بالقرب من الحدود مع جنوب السودان وأوغندا ورواندا.

ولا تزال معظم الحالات والوفيات الجديدة تُسجّل في مجتمعات بعيدة عن متناول العاملين الصحيين.

الكلمات المفتاحية
الصحة منظمة الصحة العالمية أمراض
إقرأ المزيد
المزيد
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفاة شركة أرامكو في منطقة جيزان
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفاة شركة أرامكو في منطقة جيزان
عربي ودولي منذ ساعتين
أزمة على متن حاملة طائرات أميركية.. محاولات قفز والبحرية تستعد لاستبدالها
أزمة على متن حاملة طائرات أميركية.. محاولات قفز والبحرية تستعد لاستبدالها
عربي ودولي منذ 6 ساعات
تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا.. اضطرابات سياسية وتداعيات الحرب على إيران
تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا.. اضطرابات سياسية وتداعيات الحرب على إيران
عربي ودولي منذ 8 ساعات
السفير الأميركي: مستوطنو الضفة الغربية إرهابيون
السفير الأميركي: مستوطنو الضفة الغربية إرهابيون
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
الصحة العالمية: إيبولا قد يصبح الأكثر فتكًا في التاريخ
الصحة العالمية: إيبولا قد يصبح الأكثر فتكًا في التاريخ
عربي ودولي منذ 11 ساعة
وزير الصحة يفتتح أقسامًا جديدة بمستشفى بيروت الحكومي: مسيرة الإصلاح مستمرة
وزير الصحة يفتتح أقسامًا جديدة بمستشفى بيروت الحكومي: مسيرة الإصلاح مستمرة
لبنان 2026-07-31
وزارة الصحة أدانت استهداف العدو لفريق إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية في النبطية الفوقا
وزارة الصحة أدانت استهداف العدو لفريق إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية في النبطية الفوقا
لبنان 2026-07-24
الصحة العالمية: تفشي فيروس
الصحة العالمية: تفشي فيروس "إيبولا" في الكونغو 
عربي ودولي 2026-07-14
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة