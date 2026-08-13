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فلسطين

مخطط استيطاني لإقامة 650 وحدة جديدة في جنوب القدس المحتلة
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فلسطين

مخطط استيطاني لإقامة 650 وحدة جديدة في جنوب القدس المحتلة

2026-08-13 10:58
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أودعت ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء"، والتابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني، مخططًا لإقامة مستوطنة جديدة باسم "نوفي راحيل"، عند المدخل الرئيسي لحي أم طوبا، جنوب مدينة القدس المحتلة.

يتضمن المخطط بناء نحو 650 وحدة استيطانية على مساحة تقدر بـ27 دونمًا، ملاصقة بشكل مباشر لمنازل الأهالي الفلسطينيين، ما يؤدي إلى عزل حي أم طوبا وقطع امتداده العمراني.

يأتي طرح هذا المخطط في سياق استمرار التوسع الاستيطاني في محيط الأحياء الفلسطينية في القدس، من خلال مصادرة الأراضي وتغيير معالم المناطق الفلسطينية وفرض واقع عمراني جديد يخدم التوسع الاستيطاني.

من شأن إقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة أن تزيد من التضييق على أهالي أم طوبا، وتحد من فرص التوسع الطبيعي للحي، في وقت تتواصل فيه مخططات الاحتلال الرامية إلى تكريس الاستيطان وتعزيز فصل الأحياء الفلسطينية عن بعضها البعض.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة القدس المحتلة الاستيطان
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