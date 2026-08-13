اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس (13 آب 2026)، بلدة قصرة في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفرضت حظر تجول في ظل تصاعد التوتر مع استمرار مستوطنين في محاصرة 3 عائلات فلسطينية لليوم الرابع.

هذا؛ وقد قال شهود عيان إن قوة عسكرية "إسرائيلية" كبيرة اقتحمت البلدة، وسط انتشار واسع للجنود وعشرات الآليات العسكرية في شوارعها؛ حيث فرضت حظر تجول في البلدة، وأغلقت المحال التجارية.

يتصاعد التوتر جراء إقامة مستوطنين "إسرائيليين" خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية، في منطقة رأس العين على أطراف البلدة، ومحاصرة 3 منازل منذ يوم الأحد الماضي، ومنع أصحابها من الدخول والخروج واستقبال الزوار. إذ أجبرت القوات "الإسرائيلية"، عائلتين فلسطينيتين على إخلاء عمارة سكنية، في بلدة يعبد، جنوب غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، فيما اعتقلت فلسطينيًا وداهمت منازل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

هذا، وقالت مصادر فلسطينية إن قوة "إسرائيلية" راجلة اقتحمت بلدة يعبد من جهتها الجنوبية، وداهمت منزلًا مكونًا من 3 طوابق يعود لشقيقين من عائلة قنيري، وأجبرت عائلتيهما البالغ عددهما 15 فردًا، على إخلائه، مضيفة أن قوات الاحتلال حولت المبنى إلى ثكنة عسكرية، مشيرة إلى أن القوات تقتحم يعبد، بشكل متكرر وتداهم منازل فيها وتخرب محتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، سبعة مواطنين من أفراد عائلات شهداء، عقب مداهمة منازلهم في مدينة قلقيلية. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت والد الشهيد جمال أبو هنية إبراهيم ونجله محمد ووالد الشهيد جبريل جبريل غسان ونجله أشرف. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك والد الشهيد طارق داود زياد، ونجله ماهر ووالد الشهيد علي أبو خليل محمود، وانسحبت بعد مداهمات استمرت نحو ساعتين.

كما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية، حيث نصبت حاجزًا عسكريًا على مدخل قرية جيت، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هويات ركابها، ما تسبب في أزمة مرورية.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة شبان من قرية فرخة جنوب غرب سلفيت، عقب اقتحامها القرية ومداهمة عدد من منازل المواطنين. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يوسف عبد الرحمن قمبز وفارس حمد الله الشريف ومعاذ بسام رزق الله، ومرعي راشد بني صخر وأحمد منير الشريف وأحمد ناصر قمبز ومروان صابر مهرة. كما اعتقلت ثلاثة شبان خلال اقتحامها الحيين الشرقي والزهراء في مدينة جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى الحي الشرقي، بالتزامن مع اقتحام قوات أخرى حي الزهراء، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الموقعين، مضيفة أن القوات اعتقلت من الحي الشرقي الشاب عبد الرحمن أبو عليا (19 عامًا)، فيما اعتقلت من حي الزهراء الشابين صدام حسين عصاعصة (19 عامًا)، ونصر الدين سري سمور. وأشارت المصادر إلى أن القوات فتشت عددًا من المنازل التي اقتحمتها، بالتزامن مع انتشار واسع لقوات أخرى في عدد من أحياء المدينة.

في الخليل؛ قالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي ترقوميا وخاراس شمال غرب المدينة، واعتقلت أربعة مواطنين؛ وهم: محمد أشرف جعافرة ورامي عبد الله جعافرة وياسر شحدة فطافطة وإبراهيم محمد سياعرة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات في محافظة الخليل من بينها دورا، نوبا، حلحول، الظاهرية، مخيم العروب وداهمت عددا من منازل المواطنين وقامت بتفتيشها، دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدات علار وصيدا وقفين شمال المدينة، واقتحمت فجر اليوم، ثلاث قرى وبلدات في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت بلدات: برقة شمال غرب نابلس، وقصرة جنوبًا، وسالم شرقًا، مضيفة أن جنود الاحتلال داهموا عددًا من المنازل في برقة، وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، كما أجروا تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين بعد احتجازهم.

في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو انجيم جنوب شرق المدينة، وداهمت 3 منازل تعود لأشقاء وفتشتها، دون الإبلاغ عن اعتقالات. وفي مناطق متفرقة من الضفة، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام محيط مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم، وبلدات قراوة بني زيد وكفر عين ودير غسانة شمال غرب مدينة رام الله، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت. كما اندلعت مواجهات خلال تصدي فلسطينيين لهجوم مستوطنين على تجمع "أبو فزاع" البدوي شرق قرية الطيبة شرق رام الله وسط الضفة، بحسب مصادر محلية.

إلى ذلك؛ تشهد الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ازدادت حدتها منذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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