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إيران

رئيس منظمة التعبئة: مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران
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إيران

رئيس منظمة التعبئة: مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران

2026-08-13 11:50
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أكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج) في إيران حجة الإسلام والمسلمين الشيخ حسين طائب، أن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران، نافيًا بذلك ادعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على المضيق.

وقال الشيخ طائب: "إن الأميركيين أرادوا إرباك معادلة شعبية الثورة في المنطقة عبر حرب جديدة في مضيق هرمز، لكنهم هُزموا مجددًا على يد إيران التي كانوا يزعمون أنها لا تملك قوات بحرية ولا جوّية".

مواقف الشيخ طائب جاءت خلال لقائه عضو مجلس خبراء القيادة وإمام جمعة طهران المؤقت آية الله السيد أحمد خاتمي، في إطار جولة له على مراجع التقليد في قم المقدسة، بدأها اليوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026، بعد تعيينه رئيسًا لمنظمة التعبة.
 
ورأى الشيخ طائب أن قوة إيران الإقليمية تجلت في مراسم تشييع آية الله العظمى القائد الشهيد السيد علي الخامنئي (رض) في العراق، من خلال المشاركة الجماهيرية الواسعة للشعب العراقي في هذه المراسم.

وقال: "إن الأميركيين شاهدوا قوة الثورة الإسلامية في هذه المراسم، كما أعلن العراقيون أنهم لم يتوقعوا حضور هذا العدد الهائل من الجماهير في المراسم".

أضاف: "إن الأعداء أدركوا أنهم لا يستطيعون احتساب شعبية أي شخص بين شعبه وشعوب المنطقة بأي معادلة، وقد تجلت هذه الشعبية للعالم بوضوح".

وتابع: "ولإرباك هذه المعادلات، أشعلوا مجددًا حربًا أخرى في مضيق هرمز وسعوا إلى اعتداء جديد، ولكن بفضل الله، هُزم الأميركيون الذين يعلنون أن الإيرانيين لا يملكون قوات جوية ولا بحرية، مجددًا".

وختم الشيخ طائب قائلًا: "إنكم ترون اليوم أن مضيق هرمز يخضع لإدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية، وأن بلادنا تواصل مسيرتها في أمن كامل".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الولايات المتحدة
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