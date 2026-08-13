قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وهو المرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن المنظمة "تفقد أهميتها وتموت ببطء".

أضاف غروسي، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية: "لا أرى خطرًا فوريًا في انهيار الأمم المتحدة، لكن الأمر يتعلق بنوع من الموت البطيء. المنظمة لم تعد تسهم، بشكل جوهري، في حل الأزمات الجديدة أو الحروب بين الدول".

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع إجراء أول جولة تصويت مغلقة، في مجلس الأمن الدولي، لاختيار المرشح المناسب لتولي منصب الأمين العام، والذي سيُرفع اسمه لاحقًا إلى الجمعية العامة للمصادقة الرسمية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وفقًا للمنظمة، جرى التصويت بين سبعة مرشحين، هم: ميشيل باشيليت من تشيلي، ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس من الإكوادور، رافائيل ماريانو غروسي من الأرجنتين، ريبيكا غرينسبان مايوفيس من كوستاريكا، أولارا أوتونو من أوغندا، كارولين رودريغيز بيركيت من غيانا وماكي سال من السنغال.

يجري أعضاء مجلس الأمن الدولي تصويتًا تمهيديًا لاختيار مرشح لمنصب الأمين العام، وتقديم توصية به إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعيّن الأمين العام رسميًا، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. ستنتهي الولاية الثانية والأخيرة للأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.

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