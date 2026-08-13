كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء حرب الإبادة في غزة إلى 73 ألفًا و389

عربي ودولي

غروسي: الأمم المتحدة تموت ببطء
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

غروسي: الأمم المتحدة تموت ببطء

2026-08-13 12:06
155

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وهو المرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن المنظمة "تفقد أهميتها وتموت ببطء".

أضاف غروسي، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية: "لا أرى خطرًا فوريًا في انهيار الأمم المتحدة، لكن الأمر يتعلق بنوع من الموت البطيء. المنظمة لم تعد تسهم، بشكل جوهري، في حل الأزمات الجديدة أو الحروب بين الدول".

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع إجراء أول جولة تصويت مغلقة، في مجلس الأمن الدولي، لاختيار المرشح المناسب لتولي منصب الأمين العام، والذي سيُرفع اسمه لاحقًا إلى الجمعية العامة للمصادقة الرسمية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وفقًا للمنظمة، جرى التصويت بين سبعة مرشحين، هم: ميشيل باشيليت من تشيلي، ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس من الإكوادور، رافائيل ماريانو غروسي من الأرجنتين، ريبيكا غرينسبان مايوفيس من كوستاريكا، أولارا أوتونو من أوغندا، كارولين رودريغيز بيركيت من غيانا وماكي سال من السنغال.

يجري أعضاء مجلس الأمن الدولي تصويتًا تمهيديًا لاختيار مرشح لمنصب الأمين العام، وتقديم توصية به إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعيّن الأمين العام رسميًا، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. ستنتهي الولاية الثانية والأخيرة للأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.

الكلمات المفتاحية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمم المتحدة مجلس الامن
إقرأ المزيد
المزيد
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفاة شركة أرامكو في منطقة جيزان
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفاة شركة أرامكو في منطقة جيزان
عربي ودولي منذ ساعتين
أزمة على متن حاملة طائرات أميركية.. محاولات قفز والبحرية تستعد لاستبدالها
أزمة على متن حاملة طائرات أميركية.. محاولات قفز والبحرية تستعد لاستبدالها
عربي ودولي منذ 6 ساعات
تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا.. اضطرابات سياسية وتداعيات الحرب على إيران
تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا.. اضطرابات سياسية وتداعيات الحرب على إيران
عربي ودولي منذ 8 ساعات
السفير الأميركي: مستوطنو الضفة الغربية إرهابيون
السفير الأميركي: مستوطنو الضفة الغربية إرهابيون
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
غروسي: الأمم المتحدة تموت ببطء
غروسي: الأمم المتحدة تموت ببطء
عربي ودولي منذ 10 ساعات
الأمم المتحدة توثق انتهاكات
الأمم المتحدة توثق انتهاكات "إسرائيلية" بحق فلسطينيين عائدين إلى قطاع غزة
فلسطين منذ 10 ساعات
مقررو الأمم المتحدة: 160 فلسطينيًا استشهدوا في غزة خلال يوليو رغم وقف إطلاق النار
مقررو الأمم المتحدة: 160 فلسطينيًا استشهدوا في غزة خلال يوليو رغم وقف إطلاق النار
عربي ودولي منذ يوم
موظف من اليونيسف متهم بالتجسّس لصالح العدو
موظف من اليونيسف متهم بالتجسّس لصالح العدو
عربي ودولي منذ 5 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة