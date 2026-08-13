أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73 ألفا و389 شهيدًا، هذا بعد ارتقاء شهيد باستهداف للاحتلال شمال قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

هذا؛ وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، اليوم الخميس (13 آب/أغسطس 2026)، إن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، شهيدًا فلسطينيًا قد ارتقى بغارة على بيت لاهيا، إضافة إلى 7 مصابين. كما نقلت مصادر طبية أن الشهيد الشاب مهند سعدة ارتقى، وأصيب آخرون، إثر غارة جوية "إسرائيلية"، هي الأولى من نوعها منذ أسبوع، استهدفت مجموعة من المواطنين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا" شمالي القطاع.

إزاء ذلك؛ أعلن قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء في مدينة غزة وصول جثمان الشهيد والمصابين، وذكر شاهد عيان أن الشهيد كان مع مجموعة عمال وفنيين في طريقهم إلى بيوتهم بعدما انتهوا من إصلاح بئر مياه ارتوازية متضررة بسبب القصف "الإسرائيلي" في بيت لاهيا.

كما أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الحصيلة التراكمية، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد ارتفعت إلى 73 ألفا و389 شهيدًا و174 ألفًا و266 مصابًا. وذكرت أن عددًا من الشهداء ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

في ما يتعلق بخروقات وقف إطلاق النار الساري، منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، قالت الوزارة إن حصيلتها ارتفعت إلى ألف و260 شهيدًا و4 آلاف و155 مصابًا. وأضافت أن طواقم الإنقاذ انتشلت، منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، جثامين 808 فلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع.

على الرغم من سريان الاتفاق؛ يواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات وإطلاق نار وقصف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما يوقع شهداء وجرحى. إلى جانب الخسائر البشرية، خلّفت حرب الإبادة الجماعية دمارًا واسعًا في القطاع، وطالت أضراره المنازل والمنشآت والبنية التحتية المدنية.

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