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فلسطين

حماس تحذر من خطورة التسارع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة
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فلسطين

حماس تحذر من خطورة التسارع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة

2026-08-13 13:23
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حذّرت حركة حماس، من خطورة التسارع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، والذي كان آخره إعادة افتتاح مستوطنة "جانيم" المخلاة سابقًا قرب جنين، بمشاركة عدد من وزراء حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة وقيادات المستوطنين المجرمين.

وأكدت الحركة في بيانٍ لها اليوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026، "أن كل مستوطنة وبؤرة صهيونية تُقام على أرضنا المحتلة لن تغيّر حقيقة ملكية الأرض وهويتها، وأن مخططات الضم والاستيطان والتهجير لن تمر مهما كلف ذلك من تضحيات، ولن تنجح كل غطرسة الاحتلال في انتزاع شعبنا من أرضه".

هذا؛ ودعت حركة حماس أبناء شعبها إلى تعزيز صمودهم وتمسكهم بأرضهم، وتعزيز كل وسائل المقاومة والمواجهة وردع الاحتلال ومستوطنيه، وتوحيد كافة الجهود الفصائلية والشعبية لإفشال مشاريع التهويد والضم والتهجير.

كما طالبت الحركة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والعمل على إيقاف مد التوسع الاستيطاني، ومحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من جرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

الكلمات المفتاحية
حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس الضفة الغربية الاستيطان الاعتداءات الإسرائيلية
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