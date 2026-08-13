حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المسؤولين الأميركيين من الأخطاء في التقديرات، منبهًا إلى أن خطورة المعلومات المضللة أنها أسوأ من الأخبار المزيفة.

وكتب الوزير عراقجي في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" مخاطبًا المسؤولين الأميركيين: "لطالما عانت الولايات المتحدة من أخطاء تقديرية متكررة بسبب ضعف معلوماتها الاستخباراتية".

وأضاف: "الحرب على إيران هي مثال واضح على ذلك. والآن، وفيما يتعلق بمضيق هرمز، ارتكبت (الولايات المتحدة) خطأً تقديريًا أكبر".

وأكد عراقجي أن "ما هو أسوأ من الأخبار المزيفة هو المعلومات المضللة. انتبهوا".

واختتم الوزير عراقجي تدوينته قائلًا: "الله هو الكبير المتعال، وهو أكبر من أي قوة على وجه الأرض. وعلى الله نتوكل".

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