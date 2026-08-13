تمكنت الأجهزة الأمنية الإيرانية من كشف خليتين إرهابيتين تعملان لحساب العدو الأميركي- الصهيوني واعتقال 4 من أفرادهما فيما قتل آخران خلال اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.

وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية أن كشف واعتقال أفراد هاتين الخليتين الدخيلتين للزمر الإرهابية التكفيرية من خلال سلسلة عمليات لقوات أمن محافظة سيستان وبلوشستان.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026 إنه تم بفعل الإجراءات الهجومية – الدفاعية لقوات الأمن في الدائرة العامة للأمن بمحافظة سيستان وبلوشستان وتعاون مقاتلي مقر قدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية وقوات الشرطة، تحديد خليتين منظمتين دخيلتين للزمر الإرهابية التكفيرية التابعة لأجهزة تجسس العدو الأميركي - الصهيوني وذلك خلال دخولهما البلاد، وتم من خلال سلسلة عمليات لقوات أمن المحافظة بمدينة خاش، القبض على 4 من الارهابيين فيما لقي اثنان آخران حتفهما خلال الاشتباكات مع قوات الامن.

وأضافت: "إن هاتين الخليتين المدربتين الدخيلتين العميلتين للعدو الأميركي- الصهيوني ، كانتا تنويان تنفيذ مخطط العدو لزعزعة أمن المحافظة والمساس بالبنية التحتية الاقتصادية جنوبي المحافظة، لكن وقبل أن تقوما بأي عمل، تم تحديدهما والقضاء عليهما".

وتابعت وزارة الأمن الإيرانية: "كذلك تم الإيقاع بعصابة شريرة ومربكة للأمن العام بمدينة زاهدان مكونة من 4 أشخاص كانوا بصدد اختطاف مواطنين في هذه المدينة وابتزاز أسرهم، وضبط كميات من السلاح والتجهيزات لديهم".

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