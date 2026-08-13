حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة تدريبية بالذخيرة الحية في جرد بريتال، وقد نفّذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات أخرى من قوى البر، بمشاركة القوات الجوية.

بعدها، تفقّد قيادة فوج الحدود البرية الرابع، حيث افتتح غرفة العمليات، واطّلع على تجهيزاتها الحديثة المستخدمة لتنفيذ المهمات، بخاصة مراقبة الحدود وحمايتها، كما افتتح نصبًا تذكاريًا لشهداء الفوج.

وأثنى العماد هيكل على احتراف العسكريين، قائلًا: "أستمد منكم القوة والعزيمة، وألمس ما تتحلون به من إيمان ومعنويات عالية. أنتم تعطون الأمل لكل لبناني، وتقفون بالمرصاد لكل مَن يحاول المساس بوطننا". وأكد "أهمية التدريب المستمر والتكامل بين الوحدات"، مشيرًا إلى أن "الهدف الأساسي للقيادة تطوير إمكانات المؤسسة عبر القدرات الذاتية، وأنها تعمل على تأمين الدعم اللازم للجيش عبر الدول الصديقة والشقيقة".

وتطرّق إلى دور الجيش الذي يصب في مصلحة الوطن: "نسعى من خلال جهودنا وتضحياتنا إلى الحفاظ على أمن لبنان واستقراره الداخلي". وتوجّه إليهم بالقول: "مَن لا يشبه جيشه لا يشبه وطنه".

وأضاف: "لن نتخلى عن مهماتنا الأساسية في الدفاع عن كل شبر من أرضنا".

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