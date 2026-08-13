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لبنان

وزير الدفاع يستقبل قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري: لم ولن تخذل عائلات الشهداء
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لبنان

وزير الدفاع يستقبل قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري: لم ولن تخذل عائلات الشهداء

2026-08-13 16:00
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى في مكتبه في اليرزة اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد ضمّ أعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط قيادة الجيش، في زيارة شكر لوزير الدفاع الوطني على مواقفه الداعمة للمؤسسة العسكرية، وتقديرًا لمواقفه تجاه شهداء الجيش وعائلاتهم.

وتوجّه العماد هيكل إلى اللواء منسّى بالقول: "لم ولن تخذل عائلات الشهداء أبدًا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش"، وذلك ردًّا على بيان وزير الدفاع الوطني صباح اليوم.

وتابع قائد الجيش موضحًا أن "أهداف المؤسسة العسكرية وطنية، وأنها تقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره". وشدد على أنه "لا طائفة بين مَن يرتدي البزّة المرقّطة".

من جهته، أكد اللواء منسّى أن "الجيش هو العصب الأساسي للدولة"، مشددًا على أن "المؤسسة العسكرية ثابتة في موقفها، ولن تتراجع عن القيام بواجبها أو عن تقديم التضحيات في سبيل الوطن".

وأضاف: "إن شاء الله منضلنا مجموعين، وبصلابتنا فينا نحقق كثير"، داعيًا إلى "تعزيز وحدة المؤسسة العسكرية وحفظ دورها الوطني".

وأثنى وزير الدفاع الوطني على جهود قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه، وعلى رأسهم العماد هيكل، مؤكدًا أن "المرحلة تتطلب مزيدًا من التماسك والتعاون داخل المؤسسة العسكرية، بما يمكّنها من مواصلة القيام بواجباتها الوطنية وحماية لبنان".

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني الدفاع الوطني رودولف هيكل
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