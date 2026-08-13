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لبنان

قرار من ناصر الدين لتغطية علاج جرحى انفجار المرفأ 100% على نفقة وزارة الصحة
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لبنان

قرار من ناصر الدين لتغطية علاج جرحى انفجار المرفأ 100% على نفقة وزارة الصحة

2026-08-13 16:05
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أصدر وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قرارًا يقضي بمعالجة جرحى انفجار مرفأ بيروت على نفقة وزارة الصحة العامة، بنسبة تغطية تبلغ 100 في المئة، وذلك لجميع الأعمال الطبية والجراحية والاستشفائية المرتبطة بالإصابة، بغض النظر عن الجهة الضامنة.

وألزم القرار جميع المستشفيات الحكومية بمعالجة واستشفاء جرحى الانفجار على نفقة الوزارة وبنسبة تغطية كاملة، كما ألزم المستشفيات الخاصة التي يتلقى فيها جرحى الانفجار علاجهم حاليًا بمتابعة علاجهم على نفقة الوزارة وبنسبة تغطية 100 في المئة.

ودعا القرار المستشفيات الخاصة الراغبة في إجراء أي عمليات أو تقديم أي متابعة طبية قد يحتاج إليها جرحى المرفأ على نفقة الوزارة، إلى إبلاغ مديرية العناية الطبية في الوزارة برغبتها خلال مهلة أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار.

وأكد القرار منع المستشفيات الحكومية والخاصة منعًا باتًا من تقاضي أو تحميل الجرحى أي فروقات مالية، تحت أي مسمى، عن الخدمات والأعمال المشمولة بالتغطية.

كما طلب من أي جريح لم يحصل على العلاج اللازم مراجعة مديرية العناية الطبية في المبنى الرئيسي لوزارة الصحة العامة، لمتابعة وضعه وتأمين الرعاية المطلوبة.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان وزارة الصحة مرفأ بيروت انفجار
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