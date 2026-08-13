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القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفاة شركة أرامكو في منطقة جيزان
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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف مصفاة شركة أرامكو في منطقة جيزان

2026-08-13 19:35
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أكّد مصدر عسكري أنّ القوات المسلحة اليمنية، استهدفت مصفاة شركة "أرامكو" في منطقة "جيزان"، وذلك بطائرتين مسيّرتين، وكانت الإصابة دقيقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نقلًا عن المصدر قوله إنّ "هذا الاستهداف يأتي ردًّا على انتهاك العدوّ السعودي للأجواء اليمنية وسيادة البلد في محافظتي صعدة وحجة".

وأشار المصدر إلى أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى، "في تنفيذ واجباتها بالرد الحازم على أيّ خرقٍ لسيادة بلدنا أو أيّ عدوان يستهدف بلدنا وشعبنا المؤمن المجاهد".

الكلمات المفتاحية
أرامكو القوات المسلحة اليمنية
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