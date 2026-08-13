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لبنان

تشييع الشهيد الجريح حسين محمد المقداد في الغبيري
لبنان

تشييع الشهيد الجريح حسين محمد المقداد في الغبيري

2026-08-13 21:05
101
موسى الحسيني - مصور
225 مقالاً

 

شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية يوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026، الشهيد السعيد الدكتور الجريح الأسير حسين محمد المقداد (الحاج وائل سلامة) في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشارك في مراسم التشييع حشد كبير من الأهالي وعائلة الشهيد ووفد من عوائل الشهداء وعلماء دين وشخصيات وفعاليات اجتماعية.

واختتمت مراسم التشييع بإقامة الصلاة على جثمان الشهيد المقداد، ومن ثم ووري في ثرى مدافن الغبيري الجديدة.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية الشهداء مؤسسة الشهيد العصف المأكول
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