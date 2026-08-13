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قائد القوة البحرية في حرس الثورة: مضيق هرمز مغلق وسيطرتنا على حركة الملاحة فيه كاملة 
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إيران

قائد القوة البحرية في حرس الثورة: مضيق هرمز مغلق وسيطرتنا على حركة الملاحة فيه كاملة 

2026-08-13 22:58
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أكد قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، الأدميرال علي عظمائي، أن مضيق هرمز مغلق تمامًا، وأن سيطرة القوات الإيرانية على حركة الملاحة فيه كاملة وحاسمة.

وأوضح الأدميرال عظمائي أن الحقيقة تُثبت في الميدان وليس في تصريحات المسؤولين الأميركيين، مشددًا على أنه "لا تخفى على مقاتلي القوة البحرية في حرس الثورة أي حركة تجري في المضيق، وأن جميع التحركات تحت الرصد والمتابعة الدقيقة".

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية البحرية الإيرانية
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