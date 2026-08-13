أكد قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، الأدميرال علي عظمائي، أن مضيق هرمز مغلق تمامًا، وأن سيطرة القوات الإيرانية على حركة الملاحة فيه كاملة وحاسمة.

وأوضح الأدميرال عظمائي أن الحقيقة تُثبت في الميدان وليس في تصريحات المسؤولين الأميركيين، مشددًا على أنه "لا تخفى على مقاتلي القوة البحرية في حرس الثورة أي حركة تجري في المضيق، وأن جميع التحركات تحت الرصد والمتابعة الدقيقة".

الكلمات المفتاحية