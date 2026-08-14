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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-08-14 00:43
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15:39 |
وزارة الحرب الأميركية: نعمل على استقرار سلاسل الإمداد من الذخائر والصواريخ الاعتراضية
14:27 |
وسائل إعلام إيرانية: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة الحديثة التابعة للحرس الثوري الإسلامي في سماء هرمزگان
11:40 |
وكالة "رويترز" نقلاً عن بيانات تتبع السفن: حركة الملاحة في مضيق #هرمز بحلول نهاية الأسبوع لا تزال أقل من المعدل المتوسط لشهر آب/أغسطس
08:26 |
مجلة "فارن بوليسي": المواجهة مع إيران كشفت ثغرات خطيرة في قدرة أميركا على الرد أمام طهران وحلفائها
06:26 |
زوجة بحّار أميركي: البنتاغون سعى إلى التستر على انتحار زوجي أثناء مهمته على حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن
06:25 |
إعلام العدو - "جيروزاليم بوست": الجيش "الإسرائيلي" يرصد تحولًا سريعًا ومذهلًا في تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية
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الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
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إيران: لا خطوط حمراء في الردّ على احتلال الجزر
إيران: لا خطوط حمراء في الردّ على احتلال الجزر
إيران منذ 10 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 16 ساعة
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قائد القوة البحرية في حرس الثورة: مضيق هرمز مغلق وسيطرتنا على حركة الملاحة فيه كاملة 
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