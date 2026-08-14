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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
14:27 |وسائل إعلام إيرانية: إسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ9 بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة الحديثة التابعة للحرس الثوري الإسلامي في سماء هرمزگان
11:40 |وكالة "رويترز" نقلاً عن بيانات تتبع السفن: حركة الملاحة في مضيق #هرمز بحلول نهاية الأسبوع لا تزال أقل من المعدل المتوسط لشهر آب/أغسطس
08:26 |مجلة "فارن بوليسي": المواجهة مع إيران كشفت ثغرات خطيرة في قدرة أميركا على الرد أمام طهران وحلفائها
06:26 |زوجة بحّار أميركي: البنتاغون سعى إلى التستر على انتحار زوجي أثناء مهمته على حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن
06:25 |إعلام العدو - "جيروزاليم بوست": الجيش "الإسرائيلي" يرصد تحولًا سريعًا ومذهلًا في تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية