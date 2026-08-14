زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر بلدية صيدا حيث التقى رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار ماجد حمتو في مكتبه حيث تم البحث في ملف النزوح.

وتوجه الوفد عبر حمتو بالشكر والتقدير لمتطوعي الجمعيات التي عملت في مراكز النزوح في خدمة أهلنا النازحين طوال الأشهر السابقة.

وفي السياق نفسه التقى الوفد في بلدية صيدا رئيسة لجنة إدارة الكوارث في المجلس البلدي ومستشارة رئيس البلدية الأستاذة وفاء شعيب حيث تم البحث في ملف النزوح في المراكز المتبقية في مدينة صيدا وكيفية تأمين حاجياتهم.

ووجه الوفد خلال اللقاء الشكر لبلدية صيدا بشخص رئيسها المهندس مصطفى حجازي وكل أعضائها وشرطتها وموظفيها على جهودهم في خدمة أهلنا النازحين من جنوب العزة والكرامة.

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