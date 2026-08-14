كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن أن الجيش الأميركي فقد ما لا يقل عن 45 طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper خلال الحرب مع إيران، وهو ما يعادل نحو 25% من إجمالي أسطول هذه الطائرات لدى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر أن الخسائر شملت مسيّرات من طراز «ريبر» التي تستخدمها القوات الأميركية في مهام الاستطلاع والمراقبة وتنفيذ الضربات.

وبحسب التقرير، فإن حجم الخسائر يسلط الضوء على الاستنزاف الذي تتعرض له القدرات الجوية الأميركية غير المأهولة خلال الحرب، في ظل الاستخدام المكثف للمسيّرات في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما قرب مضيق هرمز.

وتتراوح تكلفة الطائرة الواحدة من طراز MQ-9 بين نحو 30 و50 مليون دولار، بحسب التجهيزات وأجهزة الاستشعار والأسلحة التي تحملها. وقدرت الصحيفة أن القيمة الإجمالية للخسائر في هذا الطراز وحده تتجاوز 1.3 مليار دولار.

وتعد MQ-9 Reaper من أبرز الطائرات المسيّرة التي يعتمد عليها الجيش الأميركي لتنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع والضربات الجوية، ما يجعل خسارة ربع الأسطول تقريبًا خلال حرب واحدة مؤشرًا على حجم الاستنزاف الذي تواجهه القوات الأميركية في الحرب مع إيران.



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