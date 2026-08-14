يواصل حزب "يشار" الصهيوني برئاسة غادي آيزنكوت تعزيز قوته في صدارة استطلاع المقاعد الأسبوعي الذي يجريه موقع "زْمان إسرائيل"، إذ يحصل رئيس هيئة الأركان السابق هذا الأسبوع على 25 مقعدًا في استطلاع جديد أجراه يوسي تاتيكا، المستشار السياسي وصاحب "تاتيكا للأبحاث والإعلام"، بالتعاون مع Panel Adgenda بإدارة روعي شيندلر.

وأوضحت المحللة السياسية في موقع "زْمان إسرائيل" تال شنايدر، أن تعزيز قوة آيزنكوت يأتي على حساب حزب "بياحد" (معًا) برئاسة نفتالي بينيت، الذي ينخفض إلى 13 مقعدًا مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي. وقبل أربعة أيام من الانتخابات التمهيدية في "الليكود"، يبقى حزب السلطة عند 21 مقعدًا، على غرار الأسبوع الماضي.

وردًا على سؤال: لأي حزب ستصوّت إذا أجريت الانتخابات اليوم؟ حصل حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت على 25 مقعدًا، و"الليكود" على 21 مقعدًا، و"بياحد" برئاسة بينيت على 13 مقعدًا، و"إسرائيل بيتنا" على 11 مقعدًا، و"الديمقراطيون" على 9 مقاعد، و"يهودوت هتوراه" على 8 مقاعد، و"شاس" على 8 مقاعد، و"عوتسما يهوديت" على 7 مقاعد و"حداش-تاعل-بلد" على 6 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" على 6 مقاعد، و"راعم" أيضًا على 6 مقاعد، و"بيت صهيوني" - هندل وتروفر على 0 (3%)، و"أزرق أبيض" - غانتس وشمحي على 0 (2%)، و"وحدة" - إردان وإدلشتاين على 0 (1%).

ومع ذلك، لا يوجد تغيير بين الكتل: تبقى أحزاب الائتلاف مستقرة عند 50 مقعدًا، بينما تبلغ كتلة التغيير 58 مقعدًا. ويحصل حزب "راعم" في استطلاع هذا الأسبوع على 6 مقاعد، بعد أن استقال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش من "يش عتيد" ومن الكنيست، وبدأ اتصالات مع منصور عباس للانضمام إلى الحزب بصفته الرقم اثنين.

خريطة الكتل لو أجريت الانتخابات اليوم

واستنادًا إلى نتائج هذا الاستطلاع بلغ عدد المؤيدين لنتنياهو 50 مقعدًا، والمعارضين له 70 مقعدًا.

ورأت محللة موقع "زْمان إسرائيل" تال شنايدر، أن الدراما تبقى تحت نسبة الحسم، إذ منح 6% من المستطلعين أصواتهم للأحزاب الثلاثة من يمين الوسط. ويكاد "بيت صهيوني" بقيادة يوعز هندل وحِلي تروفر أن يتجاوز نسبة الحسم، مع حصوله على 3% من المستطلعين، بينما يحصل "أزرق أبيض" على 2%، في حين يحصل الحزب الجديد لغلعاد إردان ويولي إدلشتاين على 1% فقط.

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