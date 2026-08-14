في مشهد يليق بأفلام التجسس أكثر منه بمسيرة رئيس يدّعي القوة المطلقة، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن عملية خداع معقدة هرب خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تركيا سرًا، مستخدمًا شاحنة طعام كغطاء للانتقال بين الطائرات، هربًا من تهديد إيراني مفترض.

المشهد - الرئيس الأميركي يختبئ داخل شاحنة تموين في مطار أنقرة، بينما يلوح جسده المزدوج من على متن الطائرة الرئاسية أمام كاميرات العالم - لا يبدو مثاليًا لرئيس دأب على الترويج لقوته وصلابته. والأكثر إحراجًا أنه جاء بعد أشهر من الحرب التي أعلن فيها ترامب مرارًا أنه "دمر قدرات إيران العسكرية" وأن الخصم "تعرض لهزيمة ساحقة في ساحة المعركة". فكيف لـ"خصم مهزوم أن يهدد رئيس أقوى دولة في العالم بهذه الصورة"؟

لكن السؤال الأعمق، الذي يتجاوز الإحراج إلى ما يشبه المؤامرة، هو ذلك الذي تطرحه التسريبات الأميركية: هل كان التهديد إيرانيًا حقًا، أم أنه "فخ إسرائيلي" محكم، نسجته "تل أبيب" لدفع واشنطن نحو مزيد من التصعيد مع طهران؟

عملية "شاحنة الطعام": تفاصيل الخدعة

في الثامن من تموز/ يوليو 2026، كان ترامب في أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). كانت الليلة التالية لاستئناف القوات الأميركية ضرباتها العسكرية على إيران بأمر منه، بعد انهيار المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وعلى مرأى من كاميرات التلفزيون، صعد ترامب على متن طائرة "إير فورس وان" القديمة، ولوّح مودعًا. لكنه بعد دقائق، وبينما كان الصحفيون وموظفو البيت الأبيض يعتقدون أنه لا يزال على متنها، نزل من الطائرة سرًا عبر شاحنة خدمات التموين التي رُفعت هيدروليكيًا إلى جانب الطائرة، ونُقل إلى طائرة عسكرية أصغر من طراز C-32A.

تركت طائرة "إير فورس وان" القديمة وعلى متنها الصحفيون وعدد من كبار المساعدين - بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت - لتكون بمثابة "طائرة طُعم". أما الطائرة التي أقلّت ترامب، فاستخدمت نداءً ملاحيًا غير مميز هو "Reach 18" لتضليل أي متتبع.

وبعد ساعات، وفي قاعدة ميلدنهال الجوية البريطانية، خرج ترامب من طائرة C-32A، وصعد إلى طائرة "إير فورس وان" القديمة ليظهر أمام الكاميرات وكأنه كان على متنها طوال الوقت. ثم انتقل إلى الطائرة القطرية الجديدة لاستكمال رحلته إلى واشنطن.

السؤال المحرج: لماذا كل هذا التمويه؟

برر البيت الأبيض العملية بـ"تهديد إيراني موثوق" يستهدف الرئيس أو طائرته. لكن القراءة المتأنية للأحداث تكشف تناقضات صارخة:

أولًا: كان ترامب قد أعلن قبل ساعات أن إيران "تعرضت لهزيمة ساحقة"، فكيف لخصم منهزم أن يشكل تهديدًا بهذا المستوى؟

ثانيًا: الطائرة التي أقلّته إلى أنقرة كانت طائرة جديدة قدمتها قطر، وزُعم أنها تفتقر لبعض القدرات الدفاعية الموجودة في الطائرة القديمة. لكن ترامب نفسه اعترف لاحقًا بأن الطائرة التي استقلها كانت "معرضة لخطر أكبر" لأنه يعتقد أن "العدو" كان سيستهدفها. فلماذا إذًا استخدمها أصلًا؟

ثالثًا: التكتم الذي أحاط بالعملية لأكثر من شهر، وعدم إطلاع حتى كبار المسؤولين على تفاصيلها، يثير تساؤلات حول دوافع الإدارة الأميركية. هل كان الهدف تجنب إضعاف صورة القوة التي يحرص ترامب على إظهارها، أم أن هناك ما هو أخطر من ذلك؟

الفخ "الإسرائيلي": عندما تكون "المعلومة" سلاحًا

هنا يبرز البعد الأكثر إثارة في القصة؛ فوفقًا لتسريبات لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن المعلومات الاستخباراتية عن التهديد الإيراني كانت "إسرائيلية المصدر". وبحسب مسؤول أميركي، فإن التقارير المتعلقة بالتهديدات الموجهة لترامب كانت "مستمدة من مصادر إسرائيلية وغير موثوقة".

والأكثر خطورة أن محللي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) لم يجدوا هذه المعلومات "مقنعة"، ووصفها أحد المسؤولين بأنها "إسرائيلية المصدر، وليست أميركية التوليد، وتتمتع بثقة منخفضة". فماذا يعني ذلك؟

يعني أن "إسرائيل" قد تكون زوّدت واشنطن بمعلومات استخباراتية - ربما مُضلِّلة أو مبالغ فيها - بهدف التأثير على قرارات ترامب في لحظة حاسمة. ففي خضم الحرب مع إيران، وفي إثر انهيار المفاوضات، كانت "إسرائيل" - التي تعتبر إيران تهديدها الأمني المباشر - تسعى إلى دفع الإدارة الأميركية نحو مزيد من التصعيد العسكري.

وهذا ما ذكره مسؤول سابق، معتبرًا أن الحادثة "تتناسب مع نمط أوسع من التقارير الاستخباراتية "الإسرائيلية" التي يرى بعض المسؤولين أنها تهدف بقدر ما تهدف إلى تشكيل قرارات الرئيس، بقدر ما تهدف إلى إطلاعه".

إنه مشهد مقلق: حليف يستخدم المعلومات الاستخباراتية كأداة ضغط سياسي، ورئيس أميركي يقع في الفخ، فينفذ عملية خداع معقدة بناءً على معلومات يشكك فيها حتى محللو استخباراته.

ماذا عن إيران؟ التهديد الحقيقي والتهديد المصنوع

لا يمكن إنكار أن إيران تشكل تهديدًا حقيقيًا للمصالح الأميركية، وأن طهران أعلنت مرارًا نيتها الانتقام لاغتيال قاسم سليماني عام 2020. كما أن هناك مؤشرات على محاولات إيرانية لاستهداف مسؤولين أميركيين. لكن السؤال هو: هل كان هناك تهديد محدد وموثوق في ذلك التوقيت بالذات، وفي ذلك المكان بالذات؟

بحسب التسريبات، فإن "الخدمة السرية كانت لديها ثلاث حالات اقتراب خطيرة مع هذا الرئيس، لذا فهم لا يخاطرون". وهذا يفسر لماذا تحركت الخدمة السرية بسرعة، حتى لو كانت المعلومات غير مؤكدة.

لكن التوقيت يبقى مريبًا. فالعملية جرت في الليلة التالية لاستئناف الضربات الأميركية على إيران. فهل كانت طهران ستهاجم الرئيس الأميركي في تلك اللحظة بالذات، وهي تعلم أن ذلك سيعني حربًا شاملة لا تحتمل عواقبها؟ أم أن المعلومات "الإسرائيلية" كانت مجرد "وقود" لإبقاء نار التصعيد مشتعلة؟

قراءة في الأبعاد: من المستفيد؟

أي مشهد سياسي معقد كهذا لا يمكن فهمه دون سؤال: من المستفيد؟

"إسرائيل" هي الرابح الأكبر من أي تصعيد أميركي-إيراني. فكلما اشتبكت واشنطن مع طهران، قلّ الضغط على "إسرائيل"، وزادت فرصها في توجيه ضرباتها دون خشية من رد إيراني واسع. وإذا كانت المعلومات "الإسرائيلية" قد دفعت ترامب إلى تغيير طائرته وإظهار الخوف من إيران، فهذا يعني أن "إسرائيل" نجحت في تمرير روايتها للأمريكيين.

ترامب نفسه قد يكون مستفيدًا أيضًا. فصورة الرئيس المهدد من قبل "عدو لدود" تخدم خطابه السياسي الداخلي، وتعزز موقفه المتشدد تجاه إيران. كما أن إظهاره بمظهر الضحية التي تستهدفها إيران يبرر أي تصعيد مستقبلي.

وبرأينا تكون هنا إيران هي "الخاسر الأكبر" في هذه المعادلة، سواء كان التهديد حقيقيًا أم مصنوعًا. ففي الحالة الأولى، تثبت أنها عاجزة عن تنفيذ تهديداتها، وفي الثانية، تثبت أنها ضحية لمؤامرة "إسرائيلية" تهدف إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب أوسع.

من "هروب جبان" إلى "فضيحة استخباراتية مكشوفة"

إذا أردنا قراءة المشهد بمنظور مختلف، بعيدًا عن سردية البيت الأبيض المتعجلة، فإن القصة الحقيقية التي تخرج من عباءة شاحنة التموين ليست هروب ترامب من تهديد إيراني، بل هي فضيحة أخلاقية واستخباراتية أميركية-"إسرائيلية" بامتياز.

فبحسب ما كشفته التقارير الأميركية نفسها، فإن "إسرائيل"، التي تشعر بقلق متزايد من التقارب الدبلوماسي بين ترامب وأردوغان، ومن تعاظم الدور التركي في المعادلة الإقليمية، نسجت تهديدًا وهميًا بأيدٍ ماهرة. فالمصادر "الإسرائيلية"، التي وصفتها الاستخبارات الأميركية بأنها "غير موثوقة" وذات "ثقة منخفضة"، كانت تدرك تمامًا أن إيران ستكون الفريسة الأسهل لتوجيه التهم إليها. لم تكن "إسرائيل" تهدف فقط إلى تحذير الرئيس، بل كانت تستهدف ما هو أبعد: توريط واشنطن في مواجهة جديدة مع طهران في لحظة حرجة، تمامًا كما تورطت في الماضي بملفات السلاح النووي المزعوم.

أما الإدارة الأميركية، التي اعترف مسؤولوها علنًا بأنهم لم يجدوا المعلومات "الإسرائيلية" مقنعة، فقد أقدمت على أخطر عملية تضليل في التاريخ الحديث. لم تكتفِ باستخدام طائرة "إير فورس وان" القديمة كطعم، بل حولت الصحفيين المرافقين، وأعضاء طاقم البيت الأبيض، وحتى كبار الوزراء كروبيو وبيسنت، إلى دروع بشرية على متن طائرة كانت، لو كان التهديد حقيقيًا، هدفًا ثمينًا وسهلًا لأي صاروخ. ثم كذبت على العالم لأكثر من شهر، متسترة على هذه المهزلة، متناسية أن مصداقية الرئيس تُبنى على الشفافية، لا على أكاذيب الاستخبارات وشاحنات الطعام في مهبط الطائرات.

في هذا السياق، تخرج إيران من هذه القصة بثوب مختلف تمامًا. لم تعد هي المعتدي أو المهدد، بل أصبحت ضحية حقيقية لمؤامرة استخباراتية مكشوفة. فهي التي اتُهمت زورًا، وحوكمت في الإعلام قبل أن تثبت أي أدلة على نيتها تنفيذ ذلك التهديد المستحيل في قلب عاصمة حليف للناتو. السردية هنا تنقلب رأسًا على عقب: لم يعد السؤال عن كيفية هروب ترامب، بل عن كيفية انكشاف الفخ "الإسرائيلي"، وعن حجم الفضيحة الأخلاقية التي ارتكبتها إدارة أميركية باغتت حلفاءها وضحّت بسمعتها من أجل تغطية عجز استخباراتي فاضح.

في النهاية؛ فإن قصة هروب ترامب السري من تركيا ليست فقط حادثة أمنية طارئة. إنها نافذة على عالم معقد من التنافس الاستخباراتي، حيث تصبح المعلومات سلاحًا، وحيث يمكن لحليف أن يستخدم بياناته الاستخباراتية لتوجيه سياسات أقوى دولة في العالم.

والأكثر إثارة للقلق أن الرئيس الأميركي، الذي يروج لقوته وصلابته، يظهر في هذه القصة كأسير لمعلومات يشكك فيها حتى محللو استخباراته. إنه يهرب من تهديد ربما لم يكن موجودًا، ويختبئ في شاحنة طعام كما يختبئ الهاربون، بينما يترك صحفييه ووزراءه على متن طائرة كانت، لو كان التهديد حقيقيًا، هدفًا سهلًا.

مشهد اختباء ترامب داخل شاحنة طعام، هربًا من تهديد إيراني ربما كان "فخًا إسرائيليًا"، ليس مجرد إحراج لرئيس يدّعي القوة. إنه دليل على هشاشة القرار الأميركي في لحظة الحرب، وعلى قدرة الحلفاء على التلاعب بالمعلومات لخدمة أجنداتهم الخاصة. والأخطر من ذلك، أنه يكشف أن "العدو" الذي يخافه ترامب قد لا يكون إيران، بل من يزوده بمعلوماته.

وآخرًا يبقى السؤال مفتوحًا: هل كان ترامب يهرب من إيران أم من فخ "إسرائيلي"؟ الإجابة قد تحدد مصير الحرب في الشرق الأوسط، ومصير الرئيس الأميركي نفسه.

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