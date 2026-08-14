تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ309 على التوالي، عبر مزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شنّت اليوم الجمعة 14 آب/أغسطس 2026 سلسلة اعتداءات جديدة تخللها إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية "الإسرائيلية"، بالتزامن مع تحليق متواصل للطائرات المُسيّرة والتجسسية على ارتفاعات منخفضة.

وأصيب ثلاثة صيادين فلسطينيين صباح اليوم جراء إطلاق زوارق الاحتلال الحربية نيرانها على مراكبهم في بحر مدينة غزة.

واستهدفت المدفعية "الإسرائيلية" حارة البردويل، الواقعة في جنوب مواصي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، فيما تواصل إطلاق النار من الآليات "الإسرائيلية" شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي في المنطقة ذاتها.

وأدت الاعتداءات والخروقات "الإسرائيلية" خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى ارتقاء شهيد ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء مدير شرطة محافظة غزة، بغارة جوية شنها طيران الاحتلال الليلة الماضية واستهدفت مركبته أثناء مروره على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني استشهاد العقيد جمال أبو كميل، البالغ من العمر 43 عامًا، جراء قصف من طائرات حربية "إسرائيلية" استهدف مركبته في المنطقة الواقعة جنوب غربي مدينة غزة.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1260 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 4154 مصابًا، إلى جانب انتشال جثامين 808 ضحايا.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر2023 إلى 73,389 شهيدًا، 174,266 إصابة.



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