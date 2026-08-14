شنّت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة 14 آب/أغسطس 2026، موجة جديدة من الاقتحامات وحملات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية المحتلة، تزامنت مع اعتداءات جديدة للمستوطنين، استهدفت مواطنين فلسطينيين ومركباتهم.

وطالت عمليات الاقتحام في محافظة جنين بلدة الجديدة، حيث داهمت قوات الاحتلال أحد المنازل، كما امتدت إلى بلدة عجة جنوب المحافظة.



وأصابت اعتداءات المستوطنين طفلة وشابين جراء استخدام غاز الفلفل ضدهم بين بلدتي عرابة ويعبد جنوب جنين.

وشهدت قرية أوصرين جنوب شرقي نابلس مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية، حيث أطلقت القوات قنابل الغاز تجاه الشبان.

وأعقبت مداهمة منزل في بلدة بيتا جنوب نابلس عملية اعتقال الشاب علاء يحيى عديلي على يد قوات الاحتلال.

وسجّلت ضاحية اكتابا شرق طولكرم اقتحامًا لقوات الاحتلال، انتهى باعتقال الشاب محمود أبو الخير عقب مداهمة منزله.

واندلعت في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.



وتعرضت منطقة البويرة شرق الخليل لهجوم من المستوطنين، بينما استهدفت مركبات فلسطينية بالحجارة قرب بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية.

وامتدت اقتحامات قوات الاحتلال إلى المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، في حين شهدت خربة سمرة بالأغوار الشمالية جولات استفزازية نفذها مستوطنون.



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