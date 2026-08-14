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لبنان

ريا: تشييع الشهداء رسالة تتجاوز الجغرافيا وتؤكد استمرار نهج المقاومة 
لبنان

ريا: تشييع الشهداء رسالة تتجاوز الجغرافيا وتؤكد استمرار نهج المقاومة 

2026-08-14 15:28
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زار وفد من حزب الله عوائل الشهداء في قرى القطاع الثالث مقدمًا التبريكات والتعزية للعوائل الشريفة باسم الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله) بالوسام الإلهي الذي نالوه. وقد ضم الوفد مسؤول العلاقات العامة في منطقة البقاع الدكتور أحمد ريا، والمسؤول الاجتماعي في القطاع السيد عصام الحسيني، ومسؤول العلاقات العامة في القطاع الحاج يوسف شمص، ومسؤولي الشُعب.

وقد أكد الدكتور ريّا خلال الزيارات أن استشهاد الشهداء يمثل منزلة عظيمة اختصّ الله سبحانه وتعالى بها عباده، مشيرًا إلى أن عوائل الشهداء يحظون بعناية وألطاف إلهية تُنزل السكينة على قلوبهم.

وقال ريا "إن الشهادة أمنية كل الشهداء، وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لهم". 

وأشار إلى "أن من واجبنا حفظ سيرة الشهداء ونشر تضحياتهم وتاريخهم ودروسهم، لما تحمله من معانٍ وقيم للأجيال القادمة"، مؤكدًا "أن هذه التضحيات تشكل مصدر فخر وعزة لعائلاتهم وللمجتمع".

ولفت ريّا إلى أن التشييع الاستثنائي للشهيد القائد الخامنئي شكّل مشهدًا بالغ الدلالة، متحدثًا عن دوره في مواجهة المشروع الأميركي، ومؤكدًا أن حضور الناس في مراسم التشييع يعكس تمسكهم بخيار المقاومة.

كذلك، أضاف أن قضية الشهادة امتداد لنهج الأنبياء والأولياء، مستحضرًا سيرة السيدة الزهراء والإمام الحسين عليهما السلام، ومشيرًا إلى أن رسالة الإمام الحسين (ع) تجاوزت حدود الزمان والمكان والجغرافيا واللغات، ووصل صداها إلى مختلف أنحاء العالم.

وختم ريا بالتأكيد على أن سيرة الشهداء، كما سيرة الإمام الحسين عليه السلام، تبقى حاضرة في وجدان الناس، وتشكل درسًا للأجيال في التضحية والثبات والتمسك بالمبادئ.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء البقاع
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